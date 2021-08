유튜버 잇섭 "타협 못하겠다, 갤폴드3 영상 폐기"…무슨일

유명 IT 유튜버 잇섭(ITsub)이 삼성자자가 최근 공개한 갤럭시 Z 폴드3 영상을 폐기하고 ‘내돈내산(내 돈 주고 내가 산 제품)’ 후기를 예고했다.13일 잇섭은 전날 페이스북에 “많이들 제 폴드3 영상을 기다리실 것 같아 말씀드리러 왔다”라며 “결과적으로 제가 더 이상 타협을 할 수 없어서 완성해뒀던 영상을 폐기하기로 했다”고 밝혔다. 이어 “이렇게 된 이상 대여나 협찬이 아닌 직접 구입해서 솔직하게 리뷰를 제작해보도록 하겠다”고 했다.네티즌들은 잇섭이 앞서 올린 글의 분위기와 사뭇 다르게 신제품 갤럭시Z 폴드3 영상을 폐기하겠다고 밝히면서 삼성전자와 견해차가 있었던 것이라고 추측하며 잇섭의 솔직한 리뷰를 기대하고 나섰다. 잇섭은 지난 12일 갤럭시Z 폴드3 사진을 공유하면서 “6개월 만에 아이폰12에서 갤럭시로 갈아탈 때가 온 것인가”라며 기대감을 드러낸 바 있다.네티즌들은 휴대전화정보제공 쇼핑몰 뽐뿌 커뮤니티 등에서 잇섭의 영상폐기 소식을 공유하며 “안 좋았나 보다”, “뭔가 심상치 않은 리뷰가 나올 듯”, “말투 봐선 협찬받아 만든 영상이 있는데 그거 거부하고 새로 찍을 모양”이라고 했다.잇섭의 페이스북 글에도 “저희도 협찬보다는 솔직한 리뷰를 원합니다”라는 댓글이 달렸고 181명의 ‘좋아요’를 받았다.잇섭은 구독자 184만명을 보유한 유명 IT 전문 유튜버다. 노트북이나 스마트폰 등 IT 기기의 장점뿐 아니라 단점까지 솔직하게 말하는 리뷰 콘텐츠를 제작하며 인기를 끌고 있다. 삼성이나 LG 등 대기업으로부터 전자제품을 협찬받아 리뷰 영상을 제작하기도 한다. 지난해 한국표준협회 프리미엄 브랜드지수 IT콘텐츠부문 1위를 수상했다.