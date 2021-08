컴피티션 시프트 Rethinking Competitive Advantage, 룰의 대전환이 온다

- 디지털 거대 기업… 그들은 어떻게 강자가 되었는가?

“디지털 전환의 시대, 성공의 황금율을 말하다.”

“기업들은 이제 소비자 생태계와 경쟁해야 한다.”

“디지털 전환 시대, 포춘지 선정 현존 최고의 경영 컨설턴트가 말하는 승리법칙.”

“하버드 경영 구루, 램 차란이 말하는 디지털 전환 시대의 경쟁 규칙.”

- 저자 소개

디지털 트랜스포메이션의 가속화와 코로나 팬데믹으로 인해 기업 환경이 변하고 있다. 아마존과 테슬라 등은 급격한 변화에 빠르게 적응했고, 그것을 통해 더 많은 수익을 창출했지만 상당수의 기업들은 이러한 대열에 동참하지 못한 채 경쟁에서 뒤처지거나 비즈니스 경쟁에서 밀려났다. 이제는 높은 시장점유율이나 기업의 규모가 경쟁우의 필수 조건이 되지 않는 시대다.디지털 시대의 경쟁우위는 소비자가 미처 깨닫지 못하는 니즈까지 파악하고 주주들에게 엄청난 가치를 창출하는 능력에 달려있다. 최고의 디지털 기업들은 플랫폼을 기반으로 고객 데이터에 주목하는 가운데, 제3자를 생태계에 끌어들여 경쟁을 주도하고 지금보다 100배, 1000배 큰 시장에서 개인화된 고객 경험을 상상해낸다.하버드 경영구루이자 베스트셀러 작가인 램 차란은 《컴피티션 시프트 Rethinking Comepetitive Advatage》에서 지난 5년간 연구를 통해 디지털 전환에 움직임을 보인 디지털 거대기업들을 통해서 경쟁우위를 창출하기 위한 새로운 규칙을 확인했다. 그는 기업 간 경쟁의 룰에 대전환이 일어나고 있음을 알리면서 거대 디지털 기업들의 성공 비결과 디지털 전환기에 전통 기업들이 그들을 따라잡기 위해서 갖추어야 할 새로운 경쟁우의를 이 책에서 소개한다.|램 차란 Ram Charan1939년 인도 우타르프라데시주에서 출생했다. 전 세계 기업 CEO들이 가장 믿고 의지하는 경영 구루이며 ‘현존하는 최고의 경영 컨설턴트’라 불린다. 세계 경제의 흐름과 시장 지배 기업의 움직임을 바탕으로 불확실한 환경을 헤쳐나가기 위한 현실적이고도 실행 가능한 조언을 하는 것으로 유명하다. 잭 웰치 전 GE 회장이 가장 신뢰했던 경영 컨설턴트이기도 하다. 이 책에서는 지난 5년간 넷플릭스, 애플, 구글 등 디지털 거대기업을 연구하면서 새로운 시대에 기회를 만드는 경쟁우위의 성공 황금률을 소개한다.하버드 비즈니스 스쿨에서 박사학위를 받았고, 와튼 스쿨과 노스웨스턴 대학에서 최우수 교수상을 받았다. GE의 크로톤빌 연수원에서 강의를 하고 있으며 GE, 코카콜라, 노바티스, 듀퐁, 네덜란드항공, 뱅크오브아메리카, 제이피 어소시에이츠 등 세계 유수의 기업들을 컨설팅하고 있다.주요 저서로는 베스트셀러 《실행에 집중하라 Know How and Execution》, 《포에버 데이 원 Forever Day 1》, 《인재로 승리하라 Talent Wins》, 《세계 경제 축의 대이동 Global Tilt》, 《성장 기업의 조건 Profitable growth is everyone's business》, 《1% 인재에 집중 하라 Leaders At All Levels》 등이 있다.|게리 윌리건 Geri Willigan지적 콘텐츠를 개발하고 램 차란의 파트너로서 다양한 도서 기획과 집필에 참여했다. 현재 세계 정상급 리더들이 기업을 발전시키는 데 도움이 되는 새로운 통찰력을 찾기 위해 노력하고 있다.|옮긴이 이은경광운대학교 영문과를 졸업했으며 저작권 에이전시에서 에이전트로 근무했다. 현재 전문 번역가로 활동중이다. 주요 역서로는 《애자일 경영 교과서》, 《실리콘밸리 디자인의 역사》, 《수학 올림피아드의 천재들》, 《왜 이유 없이 계속 아플까》 등이 있다.