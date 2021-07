한국로고스경영학회, ‘2021년 국제통합학술대회’ 성료

‘INTERNATIONAL CONFERENCE ON POST-PANDEMIC GLOBALIZATION, INNOVATION AND SUSTAINABILITY’ 주제로 열려

한국로고스경영학회(학회장 이병원, 경희사이버대 호텔·레스토랑학과 교수)가 지난 6월 25일 COAX Convention Hall에서 온라인 ZOOM과 오프라인으로 15개국 국내·외 5천 여명의 학자들이 참여한 가운데 대한경영학회, 한국프로젝트경영학회, 그리고 한동대학교 국제개발협력원이 공동으로 개최하였다.이번 학회는 한정화 아산나눔재단 이사장(한양대 명예교수, 전 중소기업청장)의 ‘팬데믹 후의 국제화와 지속가능한 혁신‘이라는 주제발표가 있었다. 한동대학교 성현모 교수의 ‘ Sustainable Business Management in the Era of COVID-19‘ 등 26개 세션에서 120여 편의 논문과 주제발표와 열띤 토론이 진행되었다.특히, 경희사이버대 이병원교수와 제주국제대 이종기교수는 'The Recognizing the Stereotyping of Google Classroom Learners Using Q Method'의 논문발표를 통해 코로나로 일상화된 온라인교육에 대한 대안으로 Q방법론을 제시하기도 하였다.한국로고스경영학회 이병원 회장은 “오늘 이 국제통합학술대회에 참여한 모든 국내·외 학자들의 지혜를 모아 코로나19 팬데믹을 슬기롭게 극복하자”면서 “앞으로 더 많은 국내외 학자들과 상호소통과 협력을 통해 COVID-19과 같은 세계적 재앙에 사전에 대처하는 기회를 만들자 ”는 인사말을 전했다.한편, 한국로고스경영학회는 한국연구재단의 최고등급의 등재학술지인 '로고스경영연구'를 매년 분기별로 년4회 발간하고 있으며, 2021년 11월 추계학술대회를 개최할 예정이다. 학술대회와 관련한 자세한 문의 사항은 전화나 이메일로 안내를 받을 수 있다.