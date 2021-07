해양수산부 후원, 대국민 해양관련 UCC 영상 및 사진 공모

(사)전국해운노동조합협의회(의장 김두영)는 해양풍경, 해상생활의 사회적 인식 제고, 해상직업의 선호도 향상을 위한 대국민 『2021 UCC & Photo Contest of 'The Life of Seafarer‘』 공모전을 개최한다.(사)전국해운노동조합협의회가 주최하는 이번 공모전은 해양수산부, 부산지방해양수산청, 전국해상선원노동조합연맹, 한국해기사협회, 한국해양수산연수원이 후원하며, 해상에서 활동하는 근로자의 사기를 증진시키고 국민의 해상생활 및 근로에 대한 의식 전환과 직업군으로써의 청년들의 관심을 유도하고자 기획됐다.대한민국 국민이면 모두 참여 가능하며 공모주제는 교육, 홍보, 풍경, 마리나스포츠, 해상근로 5가지 테마로, 촬영 장소 및 배경에 대한 제한은 없다. 접수기간은 8월 31일(화) 17:00까지 (사)전국해운노동조합협의회 이메일로 제출·접수하면 된다.UCC부문의 경우 기존에 미발표된 5분 내외의 avi(권장), mpeg, wmv 파일형식으로 영상사이즈는 640x480/24fps 이상, 파일용량은 100MB이하로 제작하면 된다. PHOTO부문은 1인당 1작품을 원칙으로 하며, jpg. jpeg 형식의 원본 파일로 사진 사이즈는 1200만 화소(장축 기준 3500픽셀 이상) 이상, 5MB이상 10MB이하 파일용량으로 제출하면 된다.사진과 UCC영상 부문 총상금 890만원과 해양수산부장관상과 부산지방해양수산청장상 등 35점의 상장이 수여된다. 심사기준 및 평가항목은 주제부합성(주제에 부합하는 작품), 구성(스토리 구성), 작품 완성도, 활용가치(작품 홍보 등 활용성) 등을 평가해 심사하며, 타 공모전에 입상했거나 모방작일 경우, 상금환수 등 수상이 취소된다.결과발표는 9월 10일(금)예정이며, 시상식은 ‘2021 해기전승의 밤(2021년 12월 9일 예정)’에 진행될 계획으로, 당선된 작품은 추후 일정 장소에 전시될 계획이다.한편, 지난해 UCC 영상 출품작 중 흥아라인(김미진,김지원), SK해운(임윤경), 목해대(박민지외4명)이 수상했으며, 사진 출품작 중 선정된 SK해운 이항사 최봉근(1월), 대한해운 가족 장나현(2월) 등의 12개 작품은 (사)전국해운노동조합협의회에서 올해 달력으로 제작, 해양관련 유관단체 및 선사에 배부하고 있다.