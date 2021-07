삼성 라이프스타일 TV, 샘김과 콜라보 음원 'These Walls' 선보여

삼성 라이프스타일 TV, 샘김과의 콜라보 음원 'These Walls' 발표

더 프레임의 베젤에서 착안한 가사와 감성적인 멜로디로 음악과 삶에 대한 솔직한 생각 전달

삼성전자가 '라이프스타일 TV Friends 캠페인'을 통해 '더 프레임(The Frame)'을 주제로 한 샘김의 신곡 'These Walls'의 음원과 뮤직비디오를 16일 낮 12시 각종 음원사이트를 통해 공개한다.삼성전자는 안테나 아티스트들과 함께하는 '라이프스타일 TV Friends 캠페인'을 전개하며 라이프스타일 TV 3종(더 세리프, 더 프리미어, 더 프레임)을 모티브로 한 웹 예능과 음원을 연이어 공개해 MZ세대의 공감과 지지를 받았다.삼성전자와 안테나의 협업은 삼성 라이프스타일 TV에 매료된 샘김의 에피소드로부터 시작됐다. 지난 6월 유희열과 소속 뮤지션들이 함께 출연한 웹 예능 '샘 Song'을 비롯해 3명의 아티스트가 라이프스타일 TV 각 제품을 담당해 음원과 뮤직비디오를 공개했다. 권진아는 '더 세리프(The Serif)'의 모던하고 세련된 디자인을 독보적인 감성으로 풀어냈으며, 페퍼톤스는 초대형 화면과 초고화질을 갖춘 빔 프로젝터 '더 프리미어(The Premiere)'를 모티브로 청량한 일렉트로닉 음원을 선보였다. 이어 샘김이 세 번째 '더 프레임(The Frame)'의 음원을 발표함으로써 프로젝트의 처음과 끝을 함께하며 콜라보레이션의 대미를 장식하게 되었다.샘김의 'These Walls'는 액자와 같은 베젤과 아트모드로 집안을 갤러리로 바꾸는 '더 프레임'에서 영감을 받아 탄생했다. 감성적인 멜로디에 그루브한 사운드가 인상적인 'Thess Walls'는 소울풀한 음색과 함께 세련된 랩까지 더해져 듣는 즐거움을 배가시킨다. 샘김은 "취향에 따라 변경이 가능한 더 프레임의 베젤을 보며 '무한한 자유'를 떠올렸고 '프레임이 나를 가두지 않으므로 나는 한계가 없다. 나는 자유롭다'라는 이야기를 솔직하게 풀어내고 싶었다." 고 전했다.같은 날 공개된 뮤직비디오에는 안테나의 수장 유희열이 깜짝 등장해 눈길을 끌었다. 두 사람은 노래에 맞춰 듀엣 안무를 선보이며 뮤직비디오에 재미를 더했다. 특히 또 한 명의 안테나 아티스트 적재가 'These Walls'의 기타 세션으로 참여해 두 기타 천재가 완성한 선율을 감상할 수 있다.더 프레임은 TV를 사용하지 않을 때면 '아트 모드'를 제공하며 '아트 스토어'로 세계적인 박물관과 미술관에 전시되어 있는 약 1,500개의 예술 작품을 4K 화질로 감상할 수 있다. 여기에 다양한 컬러와 스타일의 맞춤형 베젤은 공간과 취향에 맞춰 선택이 가능하고 자석 탈부착 방식으로 쉽고 빠르게 교체할 수 있다.삼성전자 관계자는 "독보적인 장르와 감성으로 많은 팬을 보유한 안테나 아티스트처럼, 다양한 소비자의 개성과 취향을 만족시키며 사랑받고 있는 라이프스타일 TV를 일상 속에서 한층 더 가까이 느껴 보기를 바란다."고 전했다.한편, 삼성전자가 전개하는 '라이프스타일 TV Friends 캠페인'은 MZ 세대 소비자들이 일상 속에서 라이프스타일 TV의 매력을 발견할 수 있도록 예능과 음원, 굿즈 등 다양한 콜라보레이션 프로그램을 선보이고 있다.