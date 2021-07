공식 유튜브 영상서 갤Z폴드3 유출?…삼성 “언팩과 무관”

T 매체 “영상 속 신형 스마트워치 등 등장”

8월 언팩 앞두고 신제품 이미지 노출 화제

삼성전자의 공식 유튜브 영상에서 다음 달 언팩(공개) 예정인 갤럭시Z폴드3와 갤럭시워치4가 등장했다는 외신 보도가 나왔다. 삼성 측은 이 영상이 언팩과 무관하다고 밝혔다.지난 13일 삼성전자는 글로벌 유튜브 채널에 ‘보이스 오브 갤럭시(Voices of Galaxy)’라는 제목의 영상을 공개했다. 이 영상은 2분30초 정도 길이로 갤럭시 개발자들의 인터뷰를 담고 있다. 개발자들은 주로 갤럭시 전용 애플리케이션(앱)인 ‘굿락’의 개발 과정과 변화상, 개발자로서 경험 등을 설명한다. 굿락은 갤럭시 제품에서 사용자가 사용자환경(UI)을 바꿀 수 있게 한 기능이다.내용과 관계없이 영상에 등장한 개발자 가운데 한 명이 갤럭시워치를 착용한 채 폴더블폰(접을 수 있는 폰)을 사용하는 장면이 외신의 주목을 받았다. 정보기술(IT) 매체 샘모바일은 이 장면을 두고 “삼성이 곧 출시할 갤럭시Z폴드3와 갤럭시워치4를 공개했다”고 보도했다.샘모바일은 “가죽 케이스로 덮여 있는 갤럭시Z폴드3에서 카메라를 둘러싼 카메라 하우징이 일부 보인다”며 “앞서 유출된 디자인 요소와 들어맞는다”고 보도했다. 이어 “이 개발자가 갤럭시워치4로 추정되는 신형 스마트워치를 착용하고 있다”며 “이 스마트워치에는 은색 베젤(테두리)과 측면 버튼, 가죽 스트랩이 있어 삼성이 실리콘과 가죽 스트랩을 모두 판매할 것으로 보인다”고 예상했다.삼성전자는 해당 영상에 관해 “굿 락 앱 개발자 등을 인터뷰한 내용”이라며 “언팩과는 무관하다”고 선을 그었다. 영상에 등장하는 제품들이 다음 달 공개할 것으로 알려진 갤럭시Z폴드3나 갤럭시워치4가 맞는지 역시 확인해줄 수 없다고 밝혔다.최근 삼성전자는 곧 선보일 신제품의 렌더링(완성 예상도) 유출 문제로 골머리를 앓고 있다. 앞서 외신들은 삼성전자가 공급망 파트너에게 경고장을 보내는 등 저작권 침해 대응에 나섰다고 보도했다.IT 최신 제품의 렌더링 유출은 삼성전자만의 문제가 아니다. 애플 역시 중국의 IT 팁스터들에게 경고장을 보냈다. 중국 샤오미의 폴더블폰 예상 이미지가 IT 매체에 공개되기도 했다.