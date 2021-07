“굿(Good)한 소비 모여 세상의 가치가 더해(#)집니다"...세이브더칠드런의 세이브더굿샵

라이프스타일 브랜드 '세이브더굿샵(savethegood#)', 7일 마플샵 통해 판매 시작

브랜드 아이덴티티 담은 ‘레드 스피릿(Red Spirit) 라인'과 ‘베이직 라인’ 굿즈 론칭

국제 구호개발 NGO 세이브더칠드런은 7일(수) 라이프스타일 굿즈 브랜드인 '세이브더굿샵(savethegood#)' 온라인몰을 론칭하고, 베이직(Basic) 라인과 레드 스피릿(Red Spirit) 라인을 선보인다.세이브더칠드런의 로고는 세계 속에서 자기 의사를 자유롭게 표현하며 꿈과 희망이 넘치는 활동적인 아동을 상징하며, 세이브더칠드런의 아이덴티티를 담은 빨간색은 아동에 대한 따뜻한 마음과 끊임없는 열정을 의미한다.지난해 아트투하트(ART to HEART) 캠페인을 통해 모델 송경아 등 아티스트 5인과 함께 컬래버레이션 굿즈로 친환경 데일리백을 선보였던 세이브더칠드런은 올해 세이브더굿샵을 통해 브랜드 아이덴티티 담은 베이직 라인과 레드 스피릿 라인 굿즈 총 10종을 론칭한다.레드 스피릿은 세이브더칠드런의 브랜드 컬러인 빨간색을 세 가지 타입(Love Red, Brave Red, Creative Red)으로 구분했으며, 각각의 레드를 표현하는 세 가지 캐치프레이즈를 담고 있어 자신의 성향과 맞는 데일리 굿즈를 선택할 수 있다. 주요 아이템인 라운드 형 디자인의 반팔 티셔츠과 휴대폰 케이스는 레드와 화이트가 강렬한 대비를 이뤄 개성 있는 아이템을 선호하는 MZ세대의 취향과 잘 맞는다.세이브더칠드런은 ‘레드 스피릿’의 세 가지 레드 타입 제안과 함께 SNS 채널을 통해 ‘내 마음 속 레드 스피릿 찾기’ 테스트를 진행한다. 테스트는 MZ세대에게 친숙한 심리테스트 형식으로, 세상을 사랑으로 바라보는 온화한 중재자(Love is Everything to me), 마음 속 열정을 간직한 용감한 활동가(Can't Stop me), 유연하지만 대담한 창의적인 개척자(Be flexible but Be bold)등 총 3가지 타입 중 자신에게 가장 어울릴 레드 스피릿을 찾게 된다.함께 선보이는 베이직 라인은 세이브더칠드런의 브랜드 에센스를 적용한 굿즈로, 가치 있는 ‘착한 소비’를 지향하는 소비자들에게 트렌디하면서도 의미 있는 일상 아이템이 될 것이다.세이브더칠드런의 세이브더굿샵 론칭은 크리에이터 콘텐츠 커머스 플랫폼 마플샵을 통해 진행되며, 판매 수익금은 국내외 위기아동지원사업에 사용된다. 앞으로 세이브더칠드런은 라이프스타일 굿즈를 통해 아동 권리의 실현을 위해 활동하는 국제 구호개발 NGO로서 대중들과 보다 친근하게 소통하겠다는 계획이다.