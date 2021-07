린나이 '한국서비스품질지수' 보일러 부문 7년 연속 1위 선정

린나이가 ‘한국서비스품질지수’ 가정용보일러 A/S 조사에서 7년 연속 1위에 선정됐다고 1일 밝혔다.한국서비스품질지수는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 우리나라 서비스 산업과 소비자 특성을 반영해 공동개발한 모델로서, 기업의 제품 및 서비스를 경험한 고객이 직접 서비스 만족도를 평가하기 때문에 그 의미가 더욱 특별하다.린나이는 이번 조사에서 고객 평가항목 8가지 모두 높은 점수를 기록했다. 특히 그 중에도 서비스의 기본 소양인 친절성과 정확성 항목에서 경쟁사와 점수차를 크게 벌리며, 고객 접점에서 만족도가 높았다는 평가를 받았다.80년대 국내 액화천연가스(LNG) 보급 정책 도입에 맞춰 가정용보일러 시장에 진입한 린나이는 사후 서비스의 중요성을 누구보다 먼저 인식하고 선진화된 직영 A/S 시스템을 갖추며, 업계 최초로 보일러 전 품목 무상보증기간 연장, 동절기 24시간 특별서비스 등 다양한 서비스 정책을 도입했다.또한, 최근엔 국민 메신저인 카카오톡에서 고객이 언제 어디서나 채팅을 통해 더욱 쉽고 빠르게 제품 서비스 상담을 진행할 수 있도록 실시간 상담톡 서비스를 제공하고 현장 확인이 필요한 경우 고객과 화상상담을 진행하는 등 고객과의 접점을 확대하기 위해 노력하고 있다.린나이 관계자는 “지금도 현장에서 구슬땀을 흘리고 있는 서비스 현장 기사님들 덕분에 한국서비스품질지수 1위라는 큰 상을 7년 연속 수상할 수 있었다”며, “만족도 조사에서 높은 점수를 주신 고객 사랑에 보답하기 위해 앞으로도 더욱 노력하겠다”고 말했다한편, 린나이는 최근 건강하고 편안한 삶을 창조(Creating a healthier way of living)한다는 기업의 비전에 맞춰 아이템 라인업의 다각화와 양질의 서비스를 제공하기 위한 상담톡, 화상상담 등 다양한 정책을 펼치고 있다.