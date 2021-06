뉴욕 활동 작곡가 이상우, 힙합뮤지컬로 아마스뮤지컬극장 ‘에릭 H 웨인버거’상 수상

뉴욕에서 활동중인 작곡가 사이먼 리(Simon Lee,이상우,32)가 최근 열린 제3회 아마스뮤지컬극장 ‘에릭 H 웨인버거 수상식’에서 힙합뮤지컬 장르 최초로 한국인 수상자로 선정됐다.아마스뮤지컬 극장은 1968년 설립된 뉴욕의 극장으로 기존 극장과는 다른 실험적인 캐스팅과 공연으로 큰 주목을 받고 있으며, 브로드웨이 와 오프 브로드웨이에서 60편이 넘는 공연을 올린 곳이다. 이 극장에서 수여하는 에릭 H 웨인버거 상은 극작가 웨인버거를 추모하는 뜻에서 신예 극작가와 뮤지컬 작곡가를 후원하고자 제정된 상으로,토니(Tony)상과 에미(Emmy)상 등과 같이 작가, 작곡가,프로듀서들이 선출 하는 권위있는 상이다. 수상자들에게는 창작활동을 위한 지원금이 제공되고, 수상 작품은 아마스 랩 프로덕션에 소속되어 뉴욕의 전문가들에 의해 무대에서 소개되는 기회를 얻는다.수상자 이상우씨는 한국에서 〈저스트 섹스(Just Sex)〉, 〈미운오리새끼〉, 〈안데르센〉 등 다수의 작품 활동을 한 후 2016년 미국으로 유학 길을 떠나, 버클리음대와 뉴욕대학교 뮤지컬 작곡 석사를 졸업한 뉴욕 소재 가수 겸 작곡가이자 음악감독이다. 힙합뮤지컬 장르에서 한국인 최초 수상자라는 영예를 얻은 그를 21일 인터뷰했다.Q. 안녕하세요, 힙합뮤지컬 장르 최초로 선정된 한국인 작곡가라고 들었습니다. 수상자 발표 후 기분이 어떠셨나요?A. 우선 너무 예상치 못한 수상이었는데요, 사실 그동안 여러 공모전과 대학교에 제출했었는데, 코로나로 뮤지컬과 연극 시장에 제약이 많다 보니 큰 기대는 하지 않았었거든요. 모두가 어려운 시기에 운이 좋게 수상을 하게 되고, 또 좋은 기회를 얻게 되어 영광입니다.Q. 힙합 뮤지컬이라는 장르는 일반적으로 많이 접해 본 장르는 아니라는 생각이 드는데, ‘세틀다운(Settle Down)’을 힙합뮤지컬로 만들게 된 이유가 있을까요?A. NYU에 재학할 당시 게이브(Gabe Caruso)는 유일한 래퍼였습니다. 그래서 한번 인도 옆의 작은 나라인 캐시미어(Kashmir)에서 온 래퍼와 작업을 하게 되었는데, 그때 힙합이 이야기를 전달하는 정말 좋은 매개체라는 걸 알았습니다. 저에게는 새로운 도전이 될 거 같았고, 만들어 가는 재미 또한 컸기에 이런 뮤지컬을 만들게 되었습니다.Q. 수상작인 뮤지컬 ‘세틀다운(Settle Down)’에 대해 소개 부탁드립니다. 어떤 내용이고 다른 뮤지컬과는 어떤 차이점이 있나요? 더불어 이 작품을 처음 만들게 된 계기도 궁금합니다.A. 제 파트너와 이전에도 뮤지컬을 만든 경험이 있었고, 이번엔 새로운 것에 도전하고 싶었습니다. 저희 둘 다 가족에 대한 애정이 무척 강한 편인데요, 누구나 가족이 될 수 있다는 메시지를 전하고 싶은 마음으로 나이와 인종, 계층 등 여러가지 많은 부분이 서로 다른 이들이 모여 하나의 가족이 되어가는 이야기를 담았습니다. 여기에 힙합이라는 요소를 더해 그저 평범한 가족 드라마가 아닌, 누구나 보고 듣고 즐길 수 있는 작품을 만들도록 노력했습니다. 이야기는 미국의 가정 위탁 보호제도의 가정들에서 학대받고 버려진 ‘마크(Mark)’라는 친구가 그의 베스트 프랜드인 ‘릴리(Lily)’의 집으로 들어가게 되면서 시작됩니다. ‘릴리(Lily)’는 그의 아버지인 ‘존(John)’과 살고 있는데, 이런 상황 속에서 둘은 사랑을 키워나갑니다. 또 이 둘뿐만 아니라 그들의 선생님인 ‘캐리(Carrie)’와 ‘존(John)’ 또한 사랑을 키워가며 서로 얽히고설켜 가족이 되어가는 네 사람의 이야기를 그려보았습니다. 덧붙여 저희 극에는 특별한 캐릭터인 ‘엠씨(Emcee)’가 등장하는데요, ‘엠씨(Emcee)’는 힙합 쇼의 진행자이며 4명의 주인공을 서로 이어주는, 마치 그들이 함께하는 집과 같은 역할의 매우 중요한 캐릭터로 활용되었습니다.Q. 이야기만 들어도 굉장히 흥미로운 작품인 것 같네요. 수상작인 ‘세틀다운(Settle Down)’의 이후 일정은 어떻게 되나요? 본 공연이 올라가고 관객들과 만나게 되나요?A. 본 공연은 내년 1월과 2월, 뉴욕의 A.R.T 극장에서 〈Dare to Be Different Festival〉에 참가하게 되어 첫 선을 보이고요, 이후 오프 브로드웨이에 프로덕션을 올릴 예정입니다Q. 마지막으로 작곡가로써 앞으로의 계획과 이루고자 하는 목표가 있다면요?A. 한국과 뉴욕 어디서든 제 이야기를 최대한 많은 관객에게 보여주고 싶어요. 그게 뮤지컬이 될 수도 있고 다른 플랫폼, 가령 케이팝(K-pop)이라던지 연극이 될 수도 있는데요, 더 좋은 작품으로 찾아 뵙도록 노력하겠습니다. 오는 1월에 있을 ‘세틀다운(Settle Down)’도 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.온라인 중앙일보