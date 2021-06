건국대 진로고민 3학년 위한 ‘직무탐색 프로그램’ 운영

3학년 진로고민 ‘직무탐색 프로그램’으로 해결하세요

건국대학교가 취업 진로로 고민 중인 3학년 재학생들을 위해 직무탐색 프로그램인 ‘커리어 점프 업 스타트(Career Jump Up Start)’를 마련하고 28일부터 한달 간 운영한다.전 과정 실시간 온라인으로 진행되는 이번 프로그램은 현대자동차, 카카오 등 유명 기업의 전,현직자에게 직무별 업무에 대해 들을 수 있는 ‘직무 특강’과 직무 특강 수료자들을 대상으로 마련된 건국대 현직 동문들의 ‘취업 멘토링(직무 토크쇼)’으로 구성된다. 또한 학생들이 스스로 자신에 맞는 직무를 탐색하고 취업 계획을 세우는데 활용해볼 수 있는 직무기술서 워크시트를 제공한다.직무 특강은 오는 28일부터 7월 29일까지 디자인, 회계금융, 경영지원, IT, 화학, 미디어, 홍보마케팅, 자동차, 반도체, 제약바이오 10개의 과정이 순차적으로 진행된다.현직자 취업 멘토링은 회계·경영, IT디자인, 홍보·미디어, 반도체·제약바이오 분야에 근무 중인 현직 동문을 초청해 실제 업무에 필요한 역량과 각종 정보를 실시간 토크로 전달한다.‘Career Jump Up Start’ 프로그램은 건국대 3학년 학생들을 위한 비교과 프로그램으로 학교 학생통합관리시스템 위인전에서 신청가능하며 과정별 40명 선착순 모집한다.온라인 중앙일보