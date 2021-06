바이든, '일대일로' 맞설 계획 제안 中 저격…"유럽은 생각 달라"

바이든, 저개발국 자금 지원 사업 제안

中 일대일로에 美 처음으로 직접 도전

독·EU, 中 수출·투자 계약 깨질까 우려

"中, 파트너냐 위협이냐…美와 유럽 이견"

조 바이든 미국 대통령이 12일(현지시간) 주요 7개국(G7)에 중국의 '일대일로' 계획에 맞서는 개발도상국을 위한 자금 조달 계획을 제안했다. 서방 국가들이 개도국에 자금을 지원해 중국의 영향력 확대를 막아보자고 촉구했다.중국의 일대일로 사업에 대해 미국이 직접적인 도전 의사를 밝히고 서방 동맹들과 논의하는 것은 이번이 처음이다.하지만 프랑스·독일 등 서방 선진국이 미국의 제안에 동의하지 않을 수 있다고 뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론이 보도했다.일대일로는 중국 정부가 동남아와 아프리카 등 저개발국에 새 도로와 철도, 항만과 통신망 건설을 위해 수천억 달러 자금을 지원하는 사업이다.시진핑 중국 국가주석이 중국의 영향력을 확대하기 위한 해외 대출·투자 프로젝트로 추진했다. 사업은 중남미와 유럽으로까지 확대됐다. G7 회원국인 이탈리아도 중국과 일대일로 관련 계약을 체결했을 정도다.백악관은 바이든 대통령 제안을 '세계를 위한 더 나은 건설(Build Back Better for the World)'로 명명했다. 약자는 'B3W'다.바이든 대통령의 대선 공약인 미국 내 인프라 건설 사업 '더 나은 건설(Build Back Better)'에서 따왔다. '일대일로'의 영문명 'Belt-and-Road Initiative'의 머리글자를 딴 BRI를 연상케 한다.일대일로 참여국들이 중국으로부터 자금과 기술을 지원받으면서 경제와 안보 측면에서 중국에 의존하게 되자, 바이든 대통령이 이에 맞설 대안을 G7 정상회의에서 제안한 것이다.하지만 바이든 대통령의 제안이 얼마만큼 성과를 거둘지 아직은 불명확하다고 미국 언론들은 분석했다. 백악관도 구체적인 재정적 약속을 하지 않았고, 중국의 급부상에 어떻게 대응할지에 대해 미국과 유럽 동맹 사이에 첨예한 의견 대립이 벌어지고 있기 때문이다.회의에 참석했던 관료들은 중국에 어떻게 대처해야 할지에 대해 미국과 유럽 국가 간에 분명한 의견 분열이 있었다고 NYT는 전했다.특히 독일과 이탈리아, 유럽연합(EU)은 중국과의 막대한 무역·투자 계약을 위태롭게 하거나 새로운 냉전 구도로 가속하는 데 대해 상당한 우려를 나타냈다.정상들은 대체로 중국이 국영기업을 강화하고 항만 네트워크를 만들고, 화웨이를 통해 상당한 통제권을 행사할 수 있는 통신시스템을 구축하기 위해 해외 투자전략을 이용하고 있다는 데는 동의한다.하지만 중국을 파트너로 볼 것인가, 또는 경쟁자나 안보 위협으로 인식해야 하는가를 놓고 격렬한 논쟁이 벌어졌다고 한다.바이든 행정부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 세계는 민주주의 국가와 독재국가 간 대립으로 전개될 것으로 보고 있다. 중국과 러시아 같은 권위주의 정부에 맞서기 위해 전 세계 민주주의 국가들이 연대해야 한다는 게 바이든 외교 정책의 골자다.G7 정상회의 마지막 날인 13일 발표되는 공동 선언문에 중국에 대한 대응이 어떤 표현으로 담기느냐가 바이든의 서방 동맹 외교 성적표가 될 것으로 보인다.워싱턴=박현영 특파원 hypark@joongang.co.kr