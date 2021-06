물을 포도주 바꾼 예수 첫 이적…물을 바꾼건 처음이 아니었다

교회 앞에서 만난 유대인은 "결혼식 자체가 행운의 날이에요. 게다가 예수님의 이적까지 나타났기 때문에 가나 사람들은 화요일에 치르는 결혼식을 ‘더블 럭(Double Luck, 두 배의 행운)’이라 부르지요. 요즘 젊은이들도 결혼식 날짜를 화요일로 잡는 걸 더 좋아합니다".라고 설명해주었다. "On the third day, there was

