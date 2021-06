中기업 틱톡, 내 얼굴·목소리 수집해간다…7월부터 개정

중국 기업 ‘바이트댄스’의 자회사이자 유명 소셜네트워크서비스(SNS) 동영상 공유 플랫폼 ‘틱톡(TikTok)’이 개인의 얼굴 모습과 목소리 등에 대한 정보 수집이 가능하도록 개인정보 처리 방침을 개정했다.4일(현지시간) IT 전문매체 ‘테크크런치’ 및 경제매체 ‘비즈니스 인사이더’ 등에 따르면 틱톡은 지난 2일 오디오의 성질(the nature of the audio)과 얼굴 이미지 등을 수집할 수 있다는 등의 내용을 담아 개인정보 처리 방침을 개정했다.틱톡은 ‘당사자가 이용하는 개인정보의 유형’, ‘자동으로 수집하는 이미지와 소리 정보’ 항목에 이런 내용을 담았다. 틱톡의 한국어 개인정보 처리 방침도 이런 내용으로 지난 2일 개정됐다. 틱톡은 오는 7월2일부터 개정된 방침이 시행될 예정이라고 전했다.틱톡은 “당사는 이용자 콘텐트의 일부로 등장하는 물체와 풍경, 이미지 내 얼굴과 신체의 특징 및 속성의 존재와 위치, 오디오의 성질 및 귀하의 이용자 콘텐트에서 들려주는 단어 텍스트를 식별하는 이미지와 오디오에 대한 정보를 수집할 수 있다”라고 설명했다. 틱톡은 정보 수집을 통해 ▶콘텐트의 순화 ▶성별·연령 등 인구학적 분류 ▶콘텐트와 광고 추천 ▶기타 개인을 특정하지 않는 작업을 위한 특별한 비디오 효과 부여 등을 할 것이라고 밝혔다.로이터통신 등에 따르면 지난 1월 틱톡은 미국 내 일부 틱톡 사용자들이 일리노이주(州)에서 제기한 집단소송에서 1년여간의 법정 공방 끝에 9200만달러(약 1027억여원)를 지급하기로 합의했다.이와 관련해 테크크런치는 일리노이주와 워싱턴, 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕 등 소수의 주만이 ‘생체인식 개인정보 보호법’이 있다며 이번 개정으로 사용자의 동의 없는 개인정보 수집 가능성을 우려했다. 틱톡 측은 테크크런치에 “수집 가능한 정보에 대해 보다 명확히 설명하도록 한 것”이라며 “투명성에 대한 지속적인 노력의 일환”이라고 밝혔다.나운채 기자 na.unchae@joongang.co.kr