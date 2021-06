2021 P4G 서울 정상회의 개최지를 소개하는 오프닝 영상에서 서울이 아닌 평양의 지도가 등장해 논란이다. P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)는 탄소중립 및 지속가능발전 목표를 달성하기 위한 글로벌 협의체다. 한국에서 열리는 첫 환경 분야 다자 정상회의로, 코로나19 상황을 감안해 화상회의로 31일까지 이틀동안 진행됐다. '대참사'는 영상으로 확인할 수 있다.이에 대해 정의용 외교부 장관은 1일 “이런 착오 또는 실수가 재발하지 않도록 하기 위해선 어떻게 그런 일이 발생했는지에 대한 구체적인 경위조사가 필요할 것 같다”고 말했다.P4G정상회의준비기획단은 3일 "오류는 행사 직전까지 세부사항을 편집·수정하는 과정에서 발생했다”고 설명했다.하지만 4일 위성사진의 좌표가 북한의 평양이란 점을 알면서도 이를 개막영상에 활용한 정황이 드러났다. 해당 영상을 제작한 V사는 온라인 영상구매사이트에서 능라도 위성사진이 포함된 영상을 구매해 개막영상에 활용했는데, 이 영상의 제목에 ‘북한 평양’이라는 단어가 들어가 있었다.