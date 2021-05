네이버 직원의 극단적 선택…노조·유족 "업무상 재해"

업무 상 스트레스가 심했던 네이버 본사 직원이 최근 극단적 선택을 한 사실이 알려지면서 IT 기업들의 조직문화에 대한 의구심이 커지고 있다. 네이버 노동조합과 유가족 측은 "업무상 재해"라는 입장을 냈다.28일 경기도 분당경찰서에 따르면 지난 25일 네이버 직원 A씨가 성남시 분당구 소재 자택 근처에서 숨져있는 것을 아파트 경비원이 발견해 신고했다. 경찰은 "수사 과정에서 타살 등 범죄 혐의가 없는 것으로 추정되고 업무 상 스트레스를 받은 정황이 발견돼 직장 동료들을 상대로 사실관계를 파악 중"이라고 말했다.A씨는 평소 과도한 업무량과 직장 상사의 폭언 등에 시달려온 것으로 알려졌다. 이날 네이버 노동조합(공동성명)은 "고인이 생전 과중한 업무 스트레스와 위계에 의한 괴롭힘을 겪은 것으로 파악하고 있다"며 "사실로 밝혀진다면 이는 명백한 업무상 재해"라고 밝혔다. 네이버 노조에 따르면, A씨의 유가족도 업무상 재해라는 입장이다.네이버 노조는 또 "회사 내 인사제도적 결함으로 고인이 힘든 상황을 토로하지 못하고 안타까운 선택을 한 부분이 있다면, 제도 개선을 적극적으로 요구할 것"이라며 "동료를 황망하게 보낸 것에 깊은 책임을 느낀다. 유족들의 슬픔에 깊은 애도를 표하며 이러한 비극이 발생하지 않도록 역할을 다하겠다"고 강조했다.온라인에서는 사망 전 A씨가 직장상사 갑질과 폭언에 시달렸다는 내용의 글이 퍼지기도 했다. 이에 대해 네이버 관계자는 "사실관계가 파악될 때까지 억측을 자제해달라"고 입장을 밝혔다.이날 A씨 사망 사고를 계기로 IT 기업들의 조직문화에 대한 논란도 커질 것으로 보인다. 젊은 직원이 많은 IT 기업들은 자유롭고 창의적인 기업문화를 지향한다. 네이버도 그동안 연차·나이에 관계 없이 자유롭게 협업하며, 정해진 출퇴근 시간 없이 자기 일에 책임을 다하는 조직문화라고 강조해왔다. 그러나 최근 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 IT기업 직원들이 인사 및 보상제도에 대한 불만과 경쟁적인 조직문화로 인한 고충을 쏟아내고 있다. 앞서 지난 2월에는 카카오 직원으로 보이는 이용자가 상사와 동료들의 따돌림에 심한 고통을 호소하는 글을 올려 논란이 됐다.김정민 기자 kim.jungmin4@joongang.co.kr※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.