한국항공대, 에어버스와 ‘2021 AIRBUS 101’ 행사 개최

항공우주특성화 대학인 한국항공대학교와 글로벌 항공기 제작사 에어버스가 함께 하는 ‘2021 AIRBUS 101-Fly your Ideas’ 행사가 27일 오후 2시 한국항공대 국제회의장에서 열렸다. 양 기관이 2017년부터 공동 개최해온 이 행사는 에어버스 임직원 특강과 한국항공대 학생 아이디어 공모전으로 구성되는 글로벌 항공우주 비교과 프로그램이다. 올해는 코로나19 감염예방을 위해 제한된 인원만이 참석하는 온·오프라인 병행 방식으로 진행됐다.1부에는 에어버스 코리아 파브리스 에스피노자(Fabrice Espinosa) 지사장의 특강이 진행됐으며, 2부에는 한국항공대 학생들의 혁신 아이디어 경진대회가 열렸다. 총 56개 팀 중 본선에 진출한 13개 팀 학생들은 온라인 발표를 통해 에어버스사의 입장에서 고객사 및 승객의 편의를 증진하고 이윤을 높일 수 있는 다양한 비즈니스 모델을 제시했다.에어버스 임직원들이 창의성, 현실성, 발표력을 기준으로 현장평가를 한 결과, 1위인 한국항공대 총장상은 The tractors 팀(이승준, 장지연, 조현진, 최종수 학생), 2위인 에어버스 지사장상은 난에진먹 팀(원성목, 홍준호, 장선영, 황태진 학생), 3위인 한국항공대 국제교류원장상은 노다지 팀(문동권, 김준영, 윤효준, 고영수 학생)에게 주어졌다. 이들 팀은 해외탐방 장학금을 받았고, 에어버스가 전 세계 대학생들을 대상으로 개최하는 글로벌 아이디어 경진대회인 ‘Fly Your Ideas’의 지역예선에도 참가할 기회를 얻었다.한국항공대 이강웅 총장은 환영사를 통해 “AIRBUS 101은 한국항공대 학생들에게 전공지식을 실무에 적용해보고 글로벌 항공산업의 트렌드를 습득할 수 있는 더없이 좋은 기회”라며 “한국항공대와 에어버스가 공동 주최하는 이 행사가 앞으로도 오랫동안 이어지길 바란다”고 말했다. 한편, 에어버스 코리아의 파브리스 에스피노자 대표는 축사에서 “에어버스는 항공우주 관련 서비스 분야의 글로벌 리더로서, 한국항공대 학생들이 보다 희망찬 마음을 가질 수 있도록 매년 격려하고 있으며 올해 또한 다르지 않았다”라고 말하며 “뛰어난 아이디어로 항공산업에 기여한 13개 팀에게 진심으로 축하를 전하며, 이번에 나온 모든 아이디어가 곧 실현되기를 진심으로 기대한다”고 밝혔다.온라인 중앙일보