온라인투어, ‘특산품 프로모션’으로 변신을 꾀하다

기념품 구매는 여행의 또 다른 묘미… ‘TRAVEL YOUR LIFE STYLE’ 프로젝트를 통해 여행을 하지 않고도 다양한 특산물을 현지 가격으로 구매

대부분의 여행객들은 특별한 선물을 위해 그 지역만의 특색이 담긴 특산품을 구매한다. 기프트 샵과 면세점 등 구매하는 루트는 다양하지만 그래도 가장 매력 있는 선물은 해당 지역에서 직접 특산품을 구매하는 게 아닐까 싶다. ㈜온라인투어(대표이사 박혜원)는 이러한 여행객들의 마음을 공략하기 위해 ‘TRAVEL YOUR LIFE STYLE’라는 프로젝트를 통해 특산품 판매 프로모션을 시작한다. 여행하는 지역의 매력이 묻어있는 특산품을 구매하고, 선물함으로써 ‘그 곳의 특별한 느낌을 여행한다’는 컨셉이다.㈜온라인투어는 ‘TRAVEL YOUR LIFE STYLE’ 프로젝트의 첫 번째 상품으로 아체타이아 말피기(Acetaia Malpighi)의 발사믹 식초 30년산 한정판을 선택했다. 아체타이아 말피기의 발사믹 식초를 첫 번째 상품으로 선택한 이유는 상품의 희소성과 프리미엄 때문이다. 아체타이아 말피기는 이탈리아 모데나에서 5대가 170년 넘게 전통 방식을 고수하여 이어온 발사믹 식초 브랜드로 이탈리아의 전통 방식으로 생산하는 고급 식품에 한하여 발급하는 DOP 인증을 받은 브랜드다. 실제로 아체타이아 말피기의 발사믹 식초는 재배, 생산, 포장까지 전과정을 모데나 지역에서 이뤄지며 여러 오크 통에 옮겨 담는 정성스러운 과정을 12~20년동안 거친 후에야 탄생한다. 이러한 이유로 아체타이아 말피기의 상품은 대량생산이 어렵고, 이로 인해 희소성에 따른 상품 가치가 올라간다.이러한 전통 방식으로 제조한 발사믹 식초는 맛은 물론 건강적인 효능에서도 시중에서 판매하는 발사믹 식초를 압도한다. 아체타이아 말피기의 발사믹 식초는 아세트산과 프로바이오틱스 성분이 포함되어 있는데 이는 면역력과 소화기능을 향상시키면서 다이어트에도 탁월하며 폴리페놀 성분은 고혈압 개선 및 심혈관계와 혈액순환 개선에도 큰 도움이 된다. 이 외에도 구연산 성분이 풍부해서 피로 회복과 피부 미용에도 뛰어난 효과를 자랑한다.㈜온라인투어가 야심차게 준비한 ‘TRAVEL YOUR LIFE STYLE’ 프로젝트의 첫 번째 상품인 아체타이아 말피기의 발사믹 식초는 현지가격 수준으로 저렴하게 판매하고 있다. ㈜온라인투어 관계자는 “해외 특산품뿐만 아니라 국내외 프리미엄 상품들을 고객분들에게 저렴하게 판매하면서 다양한 채널에서 고객분들과 접점을 만들 계획”이라며 “’TRAVEL YOUR LIFE STYLE’의 후속 시리즈도 기대해주셨으면 좋겠다”는 말을 남겼다. ㈜온라인투어의 첫 번째 특산품인 아체타이아 말기피의 발사믹 식초 30년산 한정판은 온라인투어 홈페이지 및 앱 혹은 네이버 스마트 스토어를 통해 구입할 수 있다.온라인 중앙일보