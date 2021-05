[분양포커스] 김포 한강신도시 8000가구 배후수요…분양가 저렴, 실투자금 8000만원부터

동일스위트 The Park

단지 내 상가

주변 시세보다 3.3㎡당 700만원↓

스트리트형 상가, 권장업종 다양

경기도 김포 한강신도시에서 ‘동일스위트 The Park’ 1단지 내 1층 상가(사진)가 특별 분양 중이다. 이 상가는 경기도 김포시 마산동 동일스위트 The Park 1단지와 은여울공원이 만나는 곳에 들어선다. 분양 관계자는 “주변 상가 분양가는 3.3㎡당 2300만~2500만 원이지만 이 상가는 3.3㎡당 1300만 원대부터 특별공급한다. 분양가가 주변보다 3.3㎡당 700만원 정도 낮아 경쟁력이 높기 때문에 수요자 문의가 이어지고 있다”고 전했다. ‘동일스위트 The Park’ 1단지 내 상가는 역세권·학세권·숲세권 상가로 주변에 생활 인프라가 풍부하다. 여기에다 수요층도 탄탄하다. 동일스위트 The Park 1단지 내 상가는 같은 단지 아파트 1021 가구, 센트럴블루힐 1780가구, 경남아너스빌 976가구, e편한세상 807가구 등 대단지로 이어지는 스트리트형 상가다.이 상가에 입점할 경우 대단지 주민을 고정고객으로 하는 상권을 선점할 수 있다. 주변 8000여 가구도 배후수요로 확보할 수 있다. 양촌·학운 산업단지 등이 모여 있는 김포골드밸리에 약 2000개 업체 입주, 13만여 명의 고용 창출로 배후수요는 더욱 늘어날 것으로 전망된다. 상가 바로 앞에는 축구장 18배 규모의 은여울공원이 있고 경관이 수려한 가현산·필봉산 등이 단지와 맞닿아 있다. 도심에서도 숲의 경치를 누릴 수 있는 녹지가 조성돼 지역 주민은 물론 유동 인구도 풍부하다. 김포골드라인 마산역과도 가까이 있다. 평일은 물론 주말에도 유동 인구를 확보할 수 있다. 걸어서 5분 거리에 은여울초·중학교가 있어 학원이나 음식점 등 다양한 생활 편의시설 입점도 가능하다.이 상가는 스트리트 상가로 평균 점포면적이 60㎡ 이상 돼 배달업만 할 수 있는 일반상가(보통 23~30㎡ 정도)와 차별화된다.권장업종은 애견관련업종·커피숍·미용실·네일샵·피부미용실·24시 편의점·소형마트·과일&야채·정육점·세탁소& 옷수선·빨래방·치킨호프·중식배달 전문점·프랜차이즈(특별상담 중) 등 생활 밀착형 업종이다. 실투자금은 8000만원부터 가능하다. 선착순 10명에게는 특별한 혜택을 준다. 상가 분양사무실은 김포시 마산동 638-4번지에 있다. 주말 방문 상담이 가능하다. 투자와 임차의 계약을 동시에 진행 중이다. 자세한 사항은 대표번호를 통해 확인하면 된다. 문의 1588-3136김영태 조인스랜드 기자 kim.youngtae@joongang.co.kr