326억 다빈치 노트, 이런게 수두룩…'빌게이츠 컬렉션' 주목

세기의 이혼 미술품 향방 주목

한 점에 수백억 원짜리 미술품 수두룩

공공기관에 기증될까 주목

'세기의 이혼'에 따른 '게이츠 컬렉션'의 향방에 세계 미술계가 촉각을 곤두세우고 있다. 최근 빌과 멀린다 게이츠 부부가 이혼을 발표한 가운데, 이 부부가 함께 소유해온 미술품이 어떻게 처분될지에 관심이 쏠리는 것이다.미술 전문 매체 '아트뉴스페이퍼'는 163조원에 달하는 재산 분할에 돌입한 게이츠 부부가 함께 수집해온 미술품 컬렉션이 어떻게 나뉠지 관심을 끌고 있다고 전했다. 이 부부가 나누게 될 엄청난 재산 가운데 미술품 컬렉션 일부가 경매에 나올지 모두 지켜보고 있다는 것이다.아트뉴스페이퍼에 따르면, 빌 게이츠는 윈슬로 호머(1836~1910), 차일드 하삼(1859~1935), 윌리엄 메릿 체이스(1849~1916)와 같은 19세기 미국 미술에 많은 돈을 썼다. 이어 빌 게이츠는 레오나르도 다빈치(1452~1519)의 친필 노트('레오나르도 코덱스·Leonardo Codex')를 오랫동안 소장해온 것으로 유명하다. 이 노트는 다독가로 알려져 있는 빌 게이츠가 1994년 11월 뉴욕 크리스티 경매에서 3000만달러(약 326억원)가 넘는 금액에 낙찰받아 화제를 모은 바 있다. 이것은 다빈치가 1506~1510년에 작성한 것으로 72쪽으로 구성돼 있으며 천문학, 기상학부터 지질학에 이르는 다양한 주제를 다루고 있다. 게이츠가 이 노트를 사들인 1994년은 자신이 멀린다와 결혼한 해였다.아트픽스데일리 보도에 따르면, 게이츠의 미술품 중 주목할 만한 작품들은 빌 게이츠가 마이크로소프트 회장에 재임할 당시 주로 사들였다. 그 중 하나가 윈슬로 호머의 '로스트 온 더 그랜드 뱅크스(Lost on the Grand Banks)'다. 1998년 빌 게이츠가 이 그림을 산 가격은 3600만 달러로 미국 그림으로는 최고가를 기록했다.이밖에도 약 20년 전 차일드 하삼의 '꽃의 방(Room of Flowers)'을 2000만 달러에, 윌리엄 메릿 체이스의 '보육실(The Nursery)'을 1000만 달러에 매입했다. 조지 벨로즈(1882~1925)의 폴로 크라우드(Polo Crowd)는 1999년 소더비 경매에서 익명으로 2750만 달러에 낙찰받은 것으로 알려져 있다.미술 매체들은 "지금까지 어떤 작품도 팔릴 기미는 전혀 보이지 않고 있다"고 전했다. 외신은 "미국 미술 시장은 최근 몇 년간 하락했다"면서 "세계의 위대한 자선가 중 한 명인 게이츠가 이 작품을 팔기보다는 공공 미술관에 기증할 것으로 예상한다"고 전했다.이은주 문화선임기자 julee@joongang.co.kr