경희사이버대학교 컴퓨터정보통신공학전공, ‘사물인터넷과 스마트팩토리’주제로 특강 진행

경희사이버대 IT·디자인융합학부 컴퓨터정보통신공학전공(전공주임 어윤일 교수)에서 오는 5월 1일 오전 10시 30분부터 “사물인터넷과 스마트팩토리”라는 주제로 온라인 시스템(ZOOM)을 활용하여 실시간 비대면 온라인 특강을 진행한다.4차 산업혁명으로 인해 사물인터넷 기술에 대해 재학생들의 궁금증을 해소할수 있는 동시에 해당 전문지식을 쌓고 필요한 능력을 길러 전문 인력이 될 수 있는 계기를 마련하기 위해 기획되었다.‘사물인터넷’은 센서 기반의 기기 및 사물들이 네트워크로 연결됨으로써 유기적으로 데이터를 수집 · 학습 · 활용하며, 정보의 공유를 통해 상호작용하는 지능형 네트워킹 기술 및 환경을 말하며, ‘스마트 팩토리’는 제조 전 과정을 ICT로 통합하여 고객 맞춤형 스마트 제품을 생산하는 지능형 공장을 말한다.이번 특강을 진행할 김영기 교수는 경희대 석·박사를 거쳐 현재 (주)한밭스마텍 대표이사로 역임 중이며, ‘콘텐츠 중계방법 및 콘텐츠 중계 서버’ 및 ‘Contents providing method, computer-readerble recording medium having content providing server having the content providing program’ 특허와 ‘유무선 통합을 위한 새로운 자국어 주소 이름 체계의 접속 방식 제안’ 연구 등 실무와 연구를 오가며 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어오고 있다.한편, 이번 특강은 사전 신청된 재학생이면 누구나 참여 가능하며, 특강 대한 자세한 문의 사항은 IT·디자인융합학부 컴퓨터정보통신공학전공 사무실을 통해 문의 할 수 있다온라인 중앙일보