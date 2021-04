단국대, 학생들에게 인공지능 비서 제공

국내 최초 개인 맞춤형 학사지원에 인공지능「단아이(Dan.i)」선보여

수강 및 취업 분석 13만명, 강의계획서 10만건, 주제어(Topic) 콘텐츠 120만건 망라해… 주제어 설정하면 브리핑해줘

“단아이 주간브리핑입니다. 새로운 IT 보안기업의 채용 공고 1건이 올라왔습니다. 오늘 수업은 ‘인공지능 보안 응용’과 ‘디지털 포렌식’입니다. 금주 새로운 비교과 특강은 법학과에서 열리는 ‘디지털콘텐츠법’ 1건이 올라왔습니다. 지난주 SW학과 학생들이 가장 많이 찾아본 주제어(Topic)은 ‘산업보안컨설팅과 동향’ 입니다.”김형민 군(SW학과)은 나만의 교육지원비서 '단아이(Dan.i)' 의 브리핑으로 하루를 시작한다. 단아이는 김 군이 주제어(Topic)로 설정해 놓은 IT 보안기업의 상반기 채용정보와 교과·비교과·대외활동 정보를 정리해 브리핑해준다. 단아이는 김 군의 수강이력, 역량, 성향 등을 종합적으로 분석해 성공적인 대학 생활과 취업을 설계할 수 있도록 돕는다. 앞서 IT 보안기업에 취업한 선배들의 데이터까지 분석해 노하우를 전해준다. 김 군이 주제어(Topic) 설정 한 번으로 대학 생활과 미래 설계를 고민하지 않는 건 단아이가 있기에 가능한 일이다.단국대(총장 김수복)가 국내 최초로 AI(인공지능) 기반 맞춤형 교육·연구지원시스템인 '단아이'를 선보였다. 이 서비스는 단국대가 2017년 6월 모든 교육·연구관리에 AI(인공지능)를 도입한 지 5년 만에 얻은 결실이다.이번에 공개한 단아이는 국내 최초로 학생이 관심 있는 주제어(Topic)를 담으면 인공지능이 스스로 분석해 학생에게 적합한 교과·비교과·채용정보·논문정보·대외활동 등을 제공한다. 교원에게는 학생지도·연구 동향·학사행정 등을 제공한다. 즉, 행정인력에 의해 제공해왔던 교육·연구 서비스를 인공지능(AI)으로 개편한 것.이를 위해 단국대는 국내 최대 규모의 관련 데이터를 수집·분석하는 데 주력했다. 분석 데이터는 수강 이력(8만명), 졸업생 취업 현황(5만명), 교내외 채용정보(1만건), 강의계획서 분석(10만건), 교내외 비교과 정보 현황(4천건) 이다. 이어 단아이 구축을 위해 정의한 주제어(Topic) 사전에는 무려 120만건의 데이터가 존재한다. 이는 현재 우리나라 대학들이 챗봇(대화형 인터페이스) 위주로 단순 학사나 편의시설 문의에 국한해 서비스를 제공하는 것에 비하면 국내 최대 규모라 할 수 있다.최첨단 수준의 단아이를 이용하면 언제 어디서나 챗봇을 이용해 학사정보를 문의할 수 있다. 단아이는 학생이 설정한 주제어(Topic)를 분석해 맞춤으로 교과·비교과·채용정보·논문정보·대외활동 등을 추천해준다. 또한 취업에 성공한 학과 선배들의 수강 이력부터 대외활동까지 분석해 노하우를 전한다. 이 밖에도 학과 분석 데이터를 기반으로 한 학과 라운지 자동 생성 기능, AI(인공지능) 스피커와 IPTV를 연동해 음성 질의응답 기능이 탑재되어 있다. 엑소브레인이나 용어사전 등의 API를 활용한 학습 정보 검색도 가능하다.단아이 구축을 위해 단국대는 2017년 미래교육혁신원 EduAI센터를 신설하고 국내 굴지의 정보통신기업인 SKT, KT, NHN다이퀘스트와 함께 연구개발을 해왔다. 현재 EduAI센터 최호섭 센터장을 중심으로 총 5명의 전문연구인력이 단아이의 후속 업그레이드 작업을 진행하고 있다.온라인 중앙일보