"바이든, 루스벨트 순간 직면"…2260조 들고 美운명 바꾼다

연이어 매머드급 재정투입 계획 발표

"FDR(루스벨트)의 순간에 직면했다"

“조 바이든 대통령이 'FDR(프랭클린 루스벨트)의 순간'을 맞이하고 있다”바이든 미 대통령의 대규모 인프라 투자 계획 발표를 앞둔 지난달 30일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에는 이런 제목의 칼럼이 실렸다. 매머드급의 인프라 투자가 '뉴딜 정책'으로 미국의 운명을 바꾼 루스벨트 전 대통령의 행보를 연상시킨다는 평가였다.실제 31일 바이든 대통령이 펜실베이니아주 피츠버그에서 직접 설명한 투자계획의 규모는 약 2조 달러(2260조원)로 전후 최대 규모였다. 그는 이 계획에 대해 "가장자리나 땜질하는 계획이 아니다"면서 "미국에서 한 세대에 한 번 있을 법한 투자"라고 강조했다. 그러면서 이를 1950년대 드와이트 아이젠하워 대통령 시절의 주(州)간 고속도로 건설, 1960년대 존 F. 케네디 시절의 우주개발 경쟁에 비유하기도 했다. 이어 "제2차 세계대전 이후 최대 규모의 일자리 투자로 수백만 개의 일자리를 만들 것"이라고 공언했다. 이번 투자 계획에 앞서 바이든은 이미 '미국 구조계획'이라 명명한 1조 9000억 달러(약 2150조원) 규모의 부양안을 밀어붙여 통과시켰다.이를 위한 재정 확충 계획도 투자 구상만큼이나 과감했다. 법인세율을 21%에서 28%로 끌어올리겠다는 것이다.취임 초기 조 바이든 대통령의 행로를 두고 워싱턴에선 ‘오바마 2.0’이 될 것이란 예상이 지배적이었다. 오랜 정치 경력에서 드러난 온건하고 중도적인 성향에다 버락 오바마 행정부 시절 관료들을 대거 등용하면서다. 하지만 최근 그의 과감한 행보는 그보다는 'FDR의 길'에 가깝다는 평가가 나온다. 글로벌 금융위기 시절 취임한 오바마는 개혁을 추구하면서도 '초당파주의'와 '타협'을 중시했다. 반면 대공황기에 백악관에 입성한 루스벨트는 기존 패러다임을 해체하는 과감한 개혁으로 미국을 위기에서 구하고 패권체제를 구축했다는 평가를 받는다.바이든 대통령도 이날 연이은 대규모 투자의 목표로 '구조적 경제 위기 극복'과 함께 '패권 공고화'를 제시했다. 그는 “이 투자는 우리 경제를 성장시키고, 세계에서 우리의 경쟁력을 강화할 것”이라며 “다가오는 중국과의 글로벌 경쟁에서 우리가 우위를 점하게 할 것”이라고 강조했다. 그러면서 “만약 우리가 지금 행동한다면 50년 안에 사람들은 이 순간을 미국이 미래를 이긴 순간이라고 회상할 것임을 확신한다”고 했다.이어 “팬데믹으로 인해 미국 내 오랜 불평등이 드러났다”며 “이제 우리 경제가 하향식(Top-down)이 아닌 상향(Bottom-up)과 중간에서부터(Middle-up) 발전하게 하여야 할 때”라고 덧붙였다. 그러면서 “이 투자는 부유한 미국인에 대한 공격이 아니며, 모든 사람에게 기회를 열어주자는 것”이라고 밝혔다.바이든은 구체적으로 고속도로, 교량 재건과 친환경 교통 확충 등 인프라 건설에 약 6210억 달러(약 702조원), 전력망 확충과 저렴한 주거 공급 등 주거 환경 개선에 6500억 달러(735조원)를 투자하겠다고 했다. 또 연구·개발과 중소기업 지원에 5800억 달러(약 655조원), 노인과 장애인 돌봄 지원 등에 4000억 달러(452조원)를 투입할 계획이다.이걸로 끝이 아니다. 바이든 대통령은 이날 몇주 내 또 다른 부양안인 ‘미국인 가족계획’도 발표할 것이라고 예고했다. WSJ에 따르면 이 계획은 보육·의료·교육에 초점을 맞출 예정이다. 이번 인프라 확충 계획과 합치면 총 규모가 3~4조 달러에 달할 것이란 전망이다.규모뿐 아니라 재정 투입의 방향도 루스벨트가 제시한 ‘3R’(relief·recovery·reform)과 닮아있다는 평가다.이같은 전환을 놓고 미국에선 로널드 레이건 대통령(1981~1989년 재임) 이래의 '작은 정부', '민간 주도'의 흐름이 꺾이기 시작했다는 평가도 나오고 있다.지난 1996년 민주당 소속인 빌 클린턴(1993~2001년 재임) 전 미국 대통령은 “우리가 알던 복지는 끝났다(end of welfare as we know it)”고 선언하며 복지 제도를 개혁했다. 이후 약 20년간 복지에 있어 '큰 정부'를 지양하고 '균형 재정'을 중시하는 중도 성향이 민주당의 주류를 이뤘다.버락 오바마 전 미국 대통령이 2011년 4470억 달러(약 507조 5785억 원) 규모의 ‘미국 일자리법안(American Jobs Act)’을 발의했을 때, 이를 저지한 것도 중도 성향의 민주당 상원의원들이었다. 상원 의원만 36년을 지낸 조 바이든 대통령도 역시 중도 성향의 민주당을 대표하는 인물이었다.이를 두고 뉴욕타임스의 칼럼니스트 지오바니 루소넬로는 “바이든이 자신의 패러다임을 바꾸고 있다”며 “평생 상원의원으로서 중도를 추구했던 자신의 브랜드를 조용히 탈피하고 있다”고 논평했다. WP의 칼럼니스트 휴벨은 그의 대규모 경기 부양안 발표에 대해 “일생 온건파로 타협을 중시하던 바이든”의 “예상 밖의 대담함(audacity)”이라는 평가를 내놨다.바이든의 이같은 변신을 끌어낸 건 결국 시대 변화라는 분석이다. 영국 이코노미스트지는 "코로나19 팬데믹으로 사회 내 불평등이 심화하면서 유권자들의 관심사가 재정 건전성에서 멀어지게 됐다"고 배경을 설명했다. 바이든 대통령도 지난해 경선 승리 인터뷰에서 “팬데믹은 현대사에서 가장 큰 도전”이라며 “FDR이 재임했던 시절(대공황)과 맞먹는다”고 말하기도 했다.하지만 'FDR의 길'을 택한 바이든의 행로가 순탄하지는 않을 것이란 전망이다. 당장 급증할 정부부채 문제, 세율 인상의 부작용을 들어 공화당은 대규모 재정 투입에 강력하게 반발하고 있다.WP에 따르면 이번 계획은 2조 달러가 넘는 재정을 8년에 걸쳐 투입한다는 구상인데, 바이든 대통령이 제안한 법인세 인상으로 이 돈을 마련하려면 2036년까지 15년이 걸린다. 게다가 이미 미 연방정부의 적자는 2차 세계 대전 이후 최대 규모인 상태다. 미국 재정·경제 분야 싱크탱크인 '책임 있는 연방예산 위원회'(CRFB)의 마야 맥귀니아스 회장은 "우리는 부채가 전례없는 수준에 도달하기 직전"이라며 "그것은 많은 위험을 수반한다"고 우려했다.미치 매코널 공화당 상원 원내대표는 지난달 31일 "정부 법안은 극좌의 수요를 위한 또 다른 `트로이의 목마`로 보인다"며 "단순히 빚을 늘리는 것을 넘어서 우리 경제의 가장 생산적인 부분에 과세해 일자리를 말살하고 임금 상승을 지연시킬 것"이라고 통과 저지를 공언했다.대선 과정에서 바이든에게 우호적이었던 재계 역시 반발하고 있다. 닐 브래들리 미 상공회의소 수석정책실장은 성명을 통해 “정부가 제안한 전반적인 세금 인상을 강력히 반대한다”면서 "법인세 인상이 경제회복 속도를 늦출 뿐만 아니라 세계 시장에서 미국의 경쟁력마저 잃게 할 것"이라고 우려했다.석경민 기자 suk.gyeongmin@joongang.co.kr