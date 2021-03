스킨케어 브랜드 ‘피부미’ 히트브랜드 대상 1위 수상

주식회사씨앤에이치 ‘피부미’가 2021년 히트브랜드 대상 1위를 수상했다. 그동안 피부미는 ‘아름다운 피부로 자신감을 찾으세요 Find your confidence with your beautiful skin ’라는 슬로건을 바탕으로 다양한 스킨케어 제품을 출시하여 많은 소비자들의 이목을 집중시켰다.특히 ‘센텔루션 시카 크림’은 착한 성분과 착한 가격으로 피부 고민이 있는 소바자들에게 많은 사랑을 받고 있다. 해당 제품은 피부 진정과 주름 · 미백 2중 기능성 화장품으로 해당 제품은 1만원 대 중반의 비교적 저렴한 가격으로 10대 청소년 대부분이 알고 있을 만큼 흥행에 성공했다.‘피부미’는 피부진정케어 센텔루션 라인, 저자극 수분 보습케어 베시노 라인, 고농축 영양탄력케어 골드베릴 라인 등 병풀추출물을 주요 성분으로 피부진정에 초점을 맞춰 스킨케어 제품을 선보였다. 맞춤형 피부 고민 솔루션을 제공하는 피부미는 청소년부터 중장년층에 이르기까지, 폭넓은 연령층에게 사랑받고 있다.피부미 대표이사는 “대상 수상에 감사 드린다. 앞으로도 피부미는 합리적인 가격은 물론 지속적인 관리를 통해 더 좋은 품질과 서비스로 발전해 나갈 것”이라며 “고객의 기대에 미칠 수 있도록 항상 최선을 다하겠다.”라고 수상 소감을 밝혔다.피부미에 대한 보다 자세한 사항은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.온라인 중앙일보