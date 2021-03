KDI국제정책대학원, 2021학년 가을학기 신입생 모집

KDI국제정책대학원(원장 유종일, 이하 KDI대학원)은 오는 4월 1일부터 19일까지 KDI대학원 온라인지원 시스템을 통해 2021학년도 가을학기 신입생을 모집한다.2021학년도 가을학기 모집분야는 정책학(Master of Public Policy), 개발정책학(Master of Development Policy), 공공관리학(Master of Public Management) 주간 석사과정으로 100% 영어로 수업이 진행된다.특히, 4차 산업혁명시대의 패러다임 전환을 선도할 수 있는 핵심역량 강화를 위해 이번 가을학기부터 데이터 사이언스를 활용한 정책기획·분석·평가 연계 커리큘럼을 신규로 개설하여 제공할 예정이다.KDI대학원은 이번 신입생 모집을 통해 주간과정으로 입학하는 신입생 전원에게 최대 100%까지 등록금 감면 장학혜택을 제공한다. 입학장학에 추가적으로 제공되는 근로장학을 통해 사실상 등록금이 100% 면제되는 전액장학패키지를 제공하고 있다.KDI대학원은 세계 싱크탱크 Top 5 선정 및 아시아권에서는 6년 연속 1위 싱크탱크에 오른 한국개발연구원(KDI)의 정책연구 경험과 138개국 2,600여 명의 세계적인 동문 네트워크를 바탕으로 이론과 실무능력을 겸비한 고급 국제전문인력을 양성하는 국내외의 독보적인 교육기관으로 자리매김하고 있다.나아가 재학생의 경력개발을 위해 국제기구 및 국책연구기관 인턴십, 교내외 연구조교, 제휴 대학과의 복수학위 교환학생 프로그램, 커리어센터 등을 통해 많은 기회를 제공하고 있다. 또한 공무원 및 공공기관, 기업체, 금융계, 언론, 국제기구 및 NGO 등 다양한 분야의 학생들이 모여 네트워크를 쌓을 수 있는 최적의 학생비율과 교육 환경을 제공한다.자세한 모집요강 및 입학설명회 일정은 KDI대학원 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 기타 문의사항은 카카오채널 “KDI대학원 입학팀”의 실시간 입학상담 서비스를 통해 문의할 수 있다.온라인 중앙일보