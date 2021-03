'헬로' 하면 펭수가 '하이'…초등 영어수업에 등장하는 펭수

대답 따라 달라지는 펭수…1:1 발음교정, 그룹대화도

오후 8시 이후 사용 많아…“영어 편차 감소 기대”

초등학교 영어 수업에서 인공지능(AI) 기반 영어 말하기 시스템이 활용된다. 학생들은 한국교육방송공사(EBS)의 인기 캐릭터 ‘펭수’와 영어로 대화를 나눠볼 수 있다.교육부는 한국교육방송공사가 2년간 개발한 인공지능 기반 영어 말하기 연습 시스템 ‘AI 펭톡’을 29일부터 정식 서비스한다.초등학교 3~6학년용으로, 1차 신청을 한 595개교의 17만2000여명이 대상이다. 매월 말 서비스 이용 학교를 추가 모집한다.개정된 영어과 교육과정, 초등 영어교과서 5종, EBS 영어 교육자료 등을 활용해 단어·문장·대화를 추출했다.학생들은 ‘Do you have a cap?(너는 모자가 있니?)’ ‘Are you hungry?(배고프니?)’ 같은 질문에 답해보면서 기초 의사소통능력을 키울 수 있다. 단어 단위로 발음 교정도 받아볼 수 있다.AI와 하는 대화기 때문에, 답변에 따라 반응이 달라진다. 'Can you help me?(나를 도와줄래?)’라는 펭수의 말에 ‘No, I can't(아니)’라고 답하면 펭수가 풀이 죽어 ‘Okay, You must be busy(그래, 바쁜가 보구나)’라고 말하는 식이다.교사는 이를 수업시간에 활용하거나 집에서 해보라고 과제로 내줄 수 있다. 학습관리시스템(LMS)과 학급관리시스템(CMS)을 통해 학생별 학습상황·학습결과·분석내용을 볼 수 있다.‘스쿨톡’을 통해 학생들끼리의 대화도 가능하다. 교사가 아이들에게 이야기해볼 주제를 골라주면, 아이들이 관련 영상을 본 뒤 서로 이야기를 나눠볼 수 있다. 교사는 아이들 간의 대화가 끝난 후 발음이나 문장 내용에 대해 피드백을 줄 수 있다.휴대폰이나 태블릿PC로 접속하는 방식이라 학교에서의 정규·방과 후 수업뿐 아니라 원격수업 때나 집에서 혼자 연습해보기에도 활용이 용이하다.지난해 200여개 초등학교에 시범운영을 해본 결과 오전 수업 중뿐 아니라 오후 8시 이후에도 시스템 활용 사례가 많았다고 한다. 자율학습이나 숙제를 하면서 많이 썼다는 얘기다.유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 “인공지능 기반 연습 시스템이 영어 학습 환경의 편차를 줄여나갈 것으로 기대한다”며 “시스템 고도화를 통해 전국 초등학생에게 차별 없는 영어 학습 환경이 제공될 수 있도록 노력하겠다”고 했다.문현경 기자 moon.hk@joongang.co.kr