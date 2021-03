고등학교 대상 정보보안 교육 운영 지원사업 참여학교 모집

과학기술정보통신부(장관 최기영)와 한국정보기술연구원(원장 유준상)은 사이버 보안 인재의 조기 양성을 위해 전국의 고등학교 대상으로 ‘2021년도 사이버 가디언즈 정보보안 교육 운영 지원사업’의 참여학교를 오는 4월 9일(금)까지 모집한다.본 사업은 2016년도 시범사업부터 시작하여 올해로 5년차를 맞이하였으며, 4차 산업혁명 시대와 디지털 전환 시대를 선도할 사이버 보안 인재 조기 양성을 목적으로 학생 수준에 맞는 정보보안 교육과정을 학교 자체적으로 편성하여 운영할 수 있도록 지원하고 있다.평가를 통해 선정될 6개 학교에는 차세대 보안리더 양성 프로그램(BoB, Best of the Best) 수료생, 정보보안 현업 전문가 등으로 구성된 강사 인력풀 및 정보보안 교육 영상 콘텐츠(32개 과정/350차시)가 제공되며, 사이버 가디언즈 커뮤니티 및 사이버 가디언즈 콘퍼런스에 참여할 수 있는 기회가 주어진다.특히. 올해에는 사업 참여 6개 학교 대상으로 진행하는 ‘사이버 가디언즈 커뮤니티’를 학교별 단체전 형식의 경진대회로 진행하여 성적 우수학교의 참여 학생에게는 과학기술정보통신부 장관 인증서를 수여할 예정이다.또한. 올해 11월에 예정된 ‘사이버 가디언즈 콘퍼런스’행사 중 본 사업에 적극적으로 참여한 학생을 학교별 1명씩 총 6명을 선정하여 ‘사이버 가디언즈 주니어’로 임명함으로써 정보보안 꿈나무에서 차세대 보안 전문가로 성장할 수 있는 동기를 부여할 예정이다.4월 중 예정된 선정평가 이후 학교별 협약 체결 및 지원금 지급 등의 절차가 진행된다. 자세한 내용은 사이버 가디언즈 홈페이지에서 확인할 수 있다.온라인 중앙일보