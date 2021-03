[golf&] 드라이버보다 더 멀리 날리는 세계 최경량·초고반발 ‘우드’ 탄생

뱅골프

땅에 있는 볼을 치는 가장 긴 클럽인 3번 우드는 아마추어 골퍼 기준으로 사용률이 38%에 불과하다. 제대로 맞히기 어렵기 때문이다. 3번 우드를 잘 다뤄야 완벽한 싱글 골퍼가 될 수 있다는 말이 나오는 이유다.3번 우드가 어려운 가장 큰 이유는 드라이버처럼 티 위에 공을 올려놓고 치는 것이 아닌, 땅에 있는 볼을 치는 클럽 중에 가장 길다는 점이다. 스위트 스폿에 정확히 맞히기가 쉽지 않다는 뜻이다.이와 같은 ‘쉬운 3번 우드는 없다’는 고정관념을 깨는 클럽이 첫선을 보였다. 바로 ‘Bang Light PLUS 우드’(핑크·블루)다. 신기술 적용으로 쉽고 편하게 40m 더 날릴 수 있는 우드다. 길어서 컨트롤하기 어렵던 기존 우드 제품의 단점을 개선하기 위해 ‘HSEH TECH’ 설계 공법을 적용했다. 이 공법은 무게를 55g 줄이고 리딩 에지를 1도 상승시킨 ‘고속 핵 추진’ 기술을 응용한 것으로, 우드 사용에 어려움을 겪던 골퍼들도 쉽게 다뤄 정확하게 공을 맞힐 수 있다. 이렇다 보니 Bang Light PLUS 우드는 정타율(Smash Factor)이 1.54까지 나오기도 한다.Bang Light PLUS 우드의 편의성은 골퍼들의 사용 후기에서 확인된다. 아마추어 골퍼 최미정(54·워커힐) 씨는 “드라이버보다 더 멀리 나가서 PAR5에서 투온이 쉬워졌다”고 말했다. 문명순 프로(60·광주 산성)는 “이런 우드는 처음이다. 체력이 약해져서 우드 거리가 15m 줄었는데, 이 클럽으로 치니 이전보다 20m 더 늘었다”고 칭찬했다. 임은선(65·경기 성남시 분당) 씨는 “그동안 3번 우드 치기가 너무 어려웠는데, 쉽고 편하게 30m를 더 보낼 수 있어서 좋다”고 말했다.세계 최고 고반발 기술 적용으로 비거리에 장점을 보였던 뱅골프 우드는 이번에 치기 쉬운 기술까지 접목해 새로운 우드 시대를 열었다. 드라이버보다 더 멀리 날리는 세계 최경량, 초고반발 우드를 탄생시킨 것이다. Bang Light PLUS 우드는 3번(15도)·4번(18도)·5번(21도)으로 구성됐으며, 샤프트 강도는 36단계로 세분해 타사와 차별화했다. 특히 개인별로 무게·길이·강도 등을 최적화하는 시스템을 통해 일반 골퍼에게도 프로 선수 대우를 받는 듯한 느낌을 준다.Bang Light PLUS 우드는 지난 6개월간 테스트 마케팅을 거친 후 24일부터 판매를 시작한다.한편 뱅골프는 초격차의 고반발 설계기술을 보유한 브랜드로 유명하다. 최근 5년간 꾸준히 클럽 무게를 가볍게 하는 기술을 발전시켜 일반 클럽보다 30% 더 가벼운 205g의 드라이버를 선보이는 등 경량화 기술에서도 새로운 바람을 일으키는 등 골프 클럽 기술을 선도하고 있다.중앙일보디자인=김재학 기자〈kim.jaihak@joongang.co.kr〉