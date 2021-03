[전문기자 프리즘] 이시구로에게 한 표

노벨상 작가 인터넷 혐오 문화 비판

우리는 자유로운가…신작 기대돼

누가 봐도 일본식인 이름의 주인공은 가즈오 이시구로(Kazuo Ishiguro, 67)다. 일본식 표기로는 이시구로 가즈오(石黒一雄), 2017년 노벨문학상을 받은 일본계 영국 작가 말이다. 노벨문학상 수상자 숫자로 ‘국가대항전’을 벌일 때 일본은 세 명으로 계산해야 한다고 생각한다. 1968년 가와바타 야스나리, 1994년 오에 겐자부로에 이어 가즈오 이시구로까지 넣자. 단순히 그가 나가사키에서 태어나 다섯 살 때 해양학자인 아버지를 따라 영국으로 건너갔기 때문만은 아니다. 하필 그가 태어난 고향이 나가사키였다는 점이 의미심장한 것 같다. 2차 세계대전 때 원자폭탄이 투하됐던 도시 말이다. 2017년 노벨상 수락 강연에 따르면, 히피 복장을 하고 다니며 대중음악가가 되기를 꿈꿨던 그가 작가의 길로 돌아서게 된 결정적인 계기가 고향 일본의 기억이 아주 사라지기 전에 하나라도 더 붙잡아 두자는 것이었다. 영화로도 만들어진 그의 대표작 가운데 하나인 『남아 있는 나날(The Remains of the Day)』에 대해서 이시구로는, 자기 인생의 최고 시기를 나치 부역자로 살아, 잘못된 가치들(wrong values)을 추구하며 평생을 살았다고 자책하는 한 영국인 집사의 얘기라고 소개했다. 이 이야기가 과거 잘못된 가치를 좇아 거대한 미망(迷妄)에 빠졌던 ‘피의 조국’에 대한 쓸쓸한 은유인 것은 아닐까. 아니, 시각을 우리에게 돌리자. 우리는 이민진이나 이창래 같은 한국계 미국 작가들에게 좋은 일이 생길 때마다 마치 내 일인 것처럼 기뻐하거나, 사실상 미국 영화인데도 한국 이야기를 다뤘다고 해서 영화 ‘미나리’의 성공을 마치 한국영화의 성공인 것처럼 반기지 않나. 그러니 이시구로는 적어도 절반 이상 일본 작가다. 이렇게 얘기하자.최근 이시구로가 과감하고 민감한 발언을 했다. 요즘 젊은 작가들이 온라인 폭도(lynch mobs)들의 표적이 될까 봐 두려운 나머지 작품을 쓰는 데 있어서 스스로를 검열하는 경향이 있다는 일갈이었다. 그의 새 장편소설 『클라라와 태양(Klara and the Sun)』 출간에 맞춘 BBC와의 인터뷰에서다. (국내 번역 출간은 이달 26일) 어떤 작가를 두고 하는 얘긴지 이시구로는 인터뷰에서 명확히 밝히지 않은 듯하지만, BBC는 ‘해리 포터’의 작가 JK 롤링을 거론했다. 지난해 롤링은 크로스 드레서(cross-dresser), 여성의 옷에 성적 흥분을 느껴 이를 입고 다니는 남성 살인범을 소설(『Troubled Blood』)에 등장시켰다고 해서 논란에 휩싸인 바 있다. 성소수자 혐오라는 것이다. 아무리 소설이라도 성소수자에게 악역을 할당해서는 안 된다는 게 말하자면 인터넷 린치몹들의 꽉꽉 틀어막힌 창백한 윤리의식이다.인터뷰에서 이시구로는 롤링을 포함한 작가들의 표현의 자유를 정확하게 옹호한다.“작가는 작품에서 묘사하고자 하는 사람들이나 공동체에 대해 (충실히) 연구 조사하는 한 어떤 시각에서도 자유롭게 작품을 쓸 수 있어야 한다.” “우리는 그들을 존중하고 조사하고, 그래서 우리 스스로를 가르쳐야 할 의무가 있다.”이시구로의 ‘활약’을 지켜보며 우리 현실을 떠올리게 된다. 과연 우리는, 또 우리 작가들은 인터넷 조리돌림을 피해 스스로 자기검열에 빠져 있는 건 아닌가. 부인하지 못한다면, 이시구로에게 한 표.심오한 뜻이 있건 없건, 퇴행적이라고 해도 할 수 없는데 기자는 이시구로를 ‘멜로 드라마’로 읽어왔다. 소설집 『녹턴』은 숨 막히게 슬펐고, 영화로도 만들어진 『나를 보내지마(Never Let Me Go)』는 소설이나 영화나 애착 리스트 10위권이다. 그래서 기대된다. 『클라라와 태양』 말이다.신준봉 전문기자/중앙컬처&라이프스타일랩