콘센트릭스 코리아, 2021 세계 여성의 날 캠페인 ‘#ChooseToChallenge’ 참여

여성 임원 비율 32% 이상, 그 중 디지털 분석 팀 이주연 이사 대표 여성 리더로 선정해 캠페인 참여

콘센트릭스 서비스 코리아(대표 주은심)가 2021년 세계 여성의 날 기념 캠페인 #ChooseToChallenge에 참여하며 여성 임직원들을 응원하고 독려했다.세계 여성의 날은 1908년 3월 8일, 열악한 작업장에서 화재로 숨진 여성들을 기리며 임금인상과 참정권을 요구하며 거리로 나섰던 미국 뉴욕 섬유 공장 여성 노동자들의 대규모 시위를 벌인 날을 기념해 제정됐다.콘센트릭스가 참여한 #ChooseToChallenge는 IWD 2021(International Women's Day 2021, 세계여성의날 조직위원회)에서 전개하는 캠페인이다. IWD 2021은 매년 세계여성의 날을 맞아 성평등 문화 확산을 위한 온라인 캠페인을 진행한다. 올해 캠페인 주제인 #ChooseToChallenge는 '도전을 선택하자'는 뜻으로 일상 속 성불평등과 고정관념에 굴하지 않고 목소리를 내며 성평등 확산을 위해 노력하자는 취지를 담았다.나스닥 상장 글로벌 기업 콘센트릭스는 전 세계 지사에서 유리 천장을 깨는(broke the glass ceiling) 업적을 이루었으며, 솔선수범으로 주위 임직원에게 긍정적인 영향을 주고 영감을 준 여성 리더를 추천해 캠페인에 참여했다. 한국에서는 디지털 분석 팀 리더를 맡고 있는 이주연 이사가 선정돼 담당 업무 및 업적 소개, 콘센트릭스에서의 여정과 동기에 대해 알리는 영상을 촬영했다. 콘센트릭스 글로벌 마케팅 측은 콘센트릭스 코리아를 비롯 전 세계 지사에서 제출한 영상을 취합해 소셜 미디어에 공개할 계획이다.콘센트릭스를 비롯 전 세계 선구적인 글로벌 기업들이 앞다퉈 여성을 날을 기념해 여성 임직원에게 감사함을 표현하는 행사를 진행하거나 기업 문화 및 비전 등을 발표한 가운데, 콘센트릭스 코리아 역시 #ChooseToChallenge 캠페인 참가와 함께 다양성을 기반으로 여성들이 차별 없이 잠재력과 능력을 발취할 수 있는 기업으로 자리 잡기 위한 포부를 밝혔다.콘센트릭스 서비스 코리아의 주은심 대표는 "전체 여직원 비율에는 못 미치지만 콘센트릭스 서비스 코리아의 여성 임원 비율이 32%에 이른다. 열심히 일하고 있는 모든 여성 임직원들에게 응원하는 메시지를 전하고 전 세계적으로 글로벌 여성의 날을 기념하고자 #ChooseToChallenge 캠페인 영상 제작에 참여했다"라며 "고객에게 우수한 서비스를 제공하기 위한 당사의 지속적인 혁신은 직원의 다양성을 존중하고 동등한 기회를 제공하는 콘센트릭스의 기업 문화에 기반하고 있다. 앞으로 임직원에 대한 성별 균형 지향 및 기회 제공, 다양한 의견 수렴과 반영이 가능한 바람직한 업무 환경 추구 등 기업 문화의 정착과 발전에 힘쓰겠다"라고 밝혔다.콘센트릭스 본사의 크리스 캘드웰 사장은 2020년 기업문화조사기업 컴패러블리(Comparably)에서 선정한 'Best CEO for Women'과 'Best CEO for Diversity' 분야에서 각각 7위와 10위에 이름을 올릴 정도로 다양성을 강조하며 관련 분야에 대한 적극적인 지원을 아끼지 않고 있다. 특히 나스닥 상장과 함께 이루어진 이사회는 총 8명의 이사 중 5명이 여성이며, 이사회 의장도 여성이 맡아 회사가 추구하는 다양성의 기업문화를 다시 한번 확실히 했다.한편 콘센트릭스는 글로벌 고객 경험(Customer Experience, CX) 관리 기반의 컨택센터 서비스와 디지털마케팅 엔드투엔드 서비스 전문 글로벌 기업이다. 포춘 글로벌 500대 기업에 선정된 95개 이상의 고객사를 포함한 450여 고객사에 전 세계 275개 이상의 센터에서 글로벌 최고 수준의 서비스를 제공하고 있다.온라인 중앙일보