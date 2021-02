암호화폐 뜨자 그래픽카드 품귀현상… RTX 30 탑재 게이밍 노트북 뜬다

인텔 10세대 코어 프로세서와 RTX 30 시리즈를 탑재한 게이밍 노트북을 선보인 MSI

코로나 19의 장기화로 재택근무와 온라인 수업이 확산하면서 노트북 수요가 상승하고 있다. 추가로 올해 특수한 시장 상황이 더해져 게이밍 노트북도 주목받고 있다. 이는 비트코인의 시세가 급격히 상승함에 따라 이더리움 채굴자들이 대폭 늘어났기 때문이다. 그런 채굴 수요 때문에 그래픽카드 시장은 종류를 가리지 않고 품귀 현상이 이어지고 있다. 즉 그래픽카드 가격 상승에 따라 게이밍 데스크톱의 가격도 대폭 상승했고, 게이머들은 비교적 가격이 저렴한 게이밍 노트북으로 눈길을 돌리게 된 것이다.그렇다면 RTX 30 시리즈의 성능은 어떨까? 보통 그래픽카드 성능이 뛰어나다면 채굴 성능도 정비례한다고 보면 된다. RTX 30은 이전 세대인 튜링보다 성능은 최대 2배, 전력 효율성은 최대 1.9배 늘었다. 덕분에 RTX 3080, RTX 3090과 같은 고성능 그래픽카드는 4K UHD 해상도에서도 고주사율로 게임을 즐길 수 있다. 거기에 RTX 실시간 레이 트레이싱이 더해져 몰입감 있는 게임 경험을 제공한다. 그런 RTX 30이 탑재된 게이밍 노트북은 전세대보다 개선된 게이밍 경험을 선사한다.RTX 30 게이밍 노트북은 어떤 제품을 선택해야 할까? 보통 가격, 성능, 무게를 놓고 고민한 뒤 선택하게 된다. 즉 선택지가 다양할수록 좋다. 거기에 RTX 30 시리즈를 제대로 활용할 수 있는 쿨링 솔루션은 기본으로 갖춰야 한다. 해당 조건을 만족하는 제조사가 MSI다.MSI는 2021년 1월 14일 자정부터 2021 신제품 출시 이벤트 MSIology를 진행했다. 해당 이벤트를 통해 하이엔드 게이밍 노트북 라인업이 대거 공개됐다. 주요 특징은 인텔 10세대 코어 프로세서 및 엔비디아 2세대 RTX 아키텍처인 암페어 기반의 RTX 30 시리즈 그래픽카드를 탑재했다는 점이다.인텔 10세대 코어 프로세서는 코어와 스레드 수가 많아 고사양이 요구되는 AAA급 게임에 적합한 성능을 지녔다. 현시점에서는 11세대 코어 프로세서의 코어 수가 적어 최대 8코어 16스레드를 갖춘 10세대 코어 프로세서가 가장 좋은 선택지라 볼 수 있다.이번 MSI의 RTX 30 게이밍 노트북은 GP 레오파드, GE 레이더, GF 씬, GS 스텔스 시리즈로 나뉜다. 게이밍 데스크톱처럼 성능에 집중한다면 GP 레오파드 및 GE 레이더가, 고성능이 필요하며 이동이 잦다면 GF 씬 및 GS 스텔스 시리즈가 적합하다.MSI GP 시리즈는 고사양 게임은 물론, 일상에서도 다양한 멀티태스킹 작업을 하는 게이머 및 엔지니어에게 최적화됐다. 이번 GP 시리즈는 노트북 사용 중 케이블이 방해되지 않게 I/O 포트가 재배치됐고, UHD 디스플레이 출력을 지원한다. 해당 시리즈는 노트북 크기로 나뉜다. GP66은 15.6인치, GP76은 17.3인치다. 인텔 10세대 프로세서 및 RTX 3070 or RTX 3060이 탑재됐다.대표 제품군은 견고하고 세련된 올블랙 스타일의 15.6인치 게이밍 노트북 ‘MSI GP시리즈 GP66 Leopard 10UG’다. 가격대는 190만 원대 중반으로 균형 잡힌 고성능 게이밍 노트북이 필요할 때 적합하다. 인텔 11세대 코어 i7-10870H 프로세서(8코어 16스레드, 16MB 캐시, 부스트 클럭 5.0GHz)와 함께 RTX 3070 그래픽카드를 탑재해 고사양 게임에 적합하다.쿨링 솔루션은 쿨러부스트 5가 적용돼 듀얼 쿨링팬과 6개의 히트파이프가 발열을 처리한다. 패널은 IPS에 144Hz로 FPS 게임에도 적합하다. 5mm 울트라 씬 베젤이 적용돼 크기도 줄였다. 키보드는 스틸시리즈 게이밍 제품군으로 아름다운 개별 RGB 기능이 적용된다. 이외 5mm 울트라 씬 베젤 나히믹 사운드 솔루션과 Hi-Res 오디오 규격 DAC가 탑재돼 고해상도 오디오의 음질도 구현해낸다. 와이파이 6이 적용돼 쾌적한 무선 게이밍 환경도 구현해낸다.또한, GP 레오파드를 뛰어넘은 하이엔드 게이밍 노트북이 필요하다면 GE 레이더가 적합하다. GP 레오파드보다 성능, 디스플레이, 배터리가 상향됐다. 인텔 10세대 프로세서 중 코어 i9 제품군이 등장하며 RTX 3080과 RTX 3070 중 선택할 수 있다. 디스플레이는 144Hz에서 240Hz로 상향된다. 하단 LED 바 부분에 아름다운 파노라믹 오로라 기능도 추가됐다. 배터리는 99.9WHr이다. 그런 GE 레이더도 크기에 따라 제품군이 나뉜다. GE66은 15.6인치, GE76은 17.3인치다.대표 제품군은 ‘MSI GE시리즈 GE66 레이더 10UG WIN10’이다. 해당 제품군의 가격은 264만 원대 후반이다. 크기는 15.6인치며 코어 i7-10870H 프로세서와 RTX 3070이 탑재됐다. 거기에 240Hz 디스플레이와 99.9Whr 대용량 배터리가 탑재됐고, 와이파이 6E가 탑재돼 초고속 6GHz 주파수 대역까지 사용할 수 있다.얇고 가벼운 게이밍 노트북이 필요하다면 GF 씬이 적합하다. GF 씬은 가벼운 무게와 더불어 몰입도 높은 대화면을 갖췄다. 인텔 10세대 프로세서 및 RTX 3060 Max-Q가 탑재됐다. 144Hz IPS 디스플레이 및 알루미늄 메탈 바디를 갖췄다.대표 제품인 ‘MSI GF시리즈 GF75 Thin 10UEK’는 평균 17인치 게이밍 노트북보다 대략 8%가량 더 작고 16% 얇으며 15% 더 가볍다. 베젤 디자인도 5mm 정도며 바디에서 스크린 비율이 88%에 달한다. 사양은 코어 i7-10750H(6코어 12스레드, 캐시 12MB, 최대 5GHz), RTX 3060 Max-Q, 144Hz 디스플레이 등을 탑재했다. 스틸시리즈의 RGB 키보드도 탑재돼 화려하다.그런 GF 씬처럼 얇고 가벼우면서, 성능이 아주 뛰어난 제품군이 필요할 때는 GS 스텔스가 제격이다. 인텔 10세대 프로세서와 엔비디아 RTX 3080 Max-Q or RTX 3070 Max-Q가 탑재된 제품이다. 두께는 19.8mm, 무게는 2.1kg으로 얇고 가볍다. 배터리는 99.9WHr로 기내에 반입할 수 있는 최대 용량이다. 4K UHD or 300Hz 고주사율 IPS 디스플레이 및 스틸시리즈 개별 RGB 키보드를 갖췄다.이외에도 와이파이 6E 등으로 최상의 게이밍 경험을 선사한다. 다인오디오 사운드 시스템의 듀오 웨이브 스피커가 탑재돼 사운드가 깔끔하다. 쿨링 솔루션은 쿨러 부스트 트리티니+로 0.1mm 팬 블레이드 디자인이 적용돼 전작 대비 풍량을 15% 늘렸다. 쿨링팬 3개와 히트 파이프 7개 덕분에 발열 관리가 뛰어나 게임 시 높은 프레임을 유지할 수 있다.대표 제품인 ‘MSI GS시리즈 GS66 Stealth 10UH 4K WIN10 (SSD 1TB)’의 경우 코어 i9-10980HK, 15.6형 4K UHD IPS 안티글레어 패널(어도비 100%), 지포스 RTX 3080 Max-Q GDDR6 16GB, DDR4 3200 32GB, 1TB NVMe SSD, 썬더볼트3 등을 갖췄다. 무시무시한 사양을 갖췄음에도 무게는 2.1kg에 불과하다.이외에 세계에서 가장 얇은 15인치 게이밍 노트북 ‘스텔스 15M’도 있다. 해당 모델은 인텔 11세대 코어 i7-11375H(4코어 8스레드)이 적용된 게이밍 노트북이다. RTX 3060 with Max-Q 디자인이 적용됐음에도 두께 16.15mm에 무게는 1.7kg에 불과하다. 그야말로 세계에서 가장 얇은 15인치 게이밍 노트북이다. 또한, 게이밍 노트북이지만 고성능 비즈니스 노트북 못지않게 얇고, 샤프하며 우아한 디자인을 지녔다. RGB 백라이트 키보드로 컬러도 설정할 수 있다.시중 RTX 30 시리즈를 탑재한 게이밍 노트북은 CPU에 따라 크게 네 가지 종류로 나뉜다. 인텔 11세대 코어 프로세서(타이거레이크H), 인텔 10세대 코어 프로세서(코멧레이크H), 3세대 라이젠 프로세서(르누아르), 4세대 라이젠 프로세서(세잔)다.GIGABYTE AERO 15 OLED KC는 인텔 10세대 코어 프로세서인 코어 i7-10870H가 탑재됐다. 8코어 16스레드에 캐시메모리는 16MB며 기본 2.2GHz에서 최대 5.0GHz로 동작한다. 코어와 스레드가 많으며 캐시 메모리도 충분하다. 해당 노트북은 고주사율 디스플레이 대신 4K UHD 디스플레이가 탑재돼 고성능 작업용 노트북이라 볼 수 있다. 엔비디아 RTX 3060이 탑재됐다.ASUS TUF Dash F15 FX516PR-HN002는 인텔 11세대 코어 프로세서인 코어 i7-11370H가 탑재된 게이밍 노트북이다. 코어 i7-11370H는 4코어 8스레드에 캐시메모리는 12MB며 기본 3.3GHz, 최대 4.8GHz로 동작한다. 인텔 10세대 코어 프로세서보다 코어와 스레드가 적지만, 클럭당 성능(IPC)이 높아 싱글 스레드 의존도가 높은 게임에서 강세를 보인다. 엔비디아 지포스 RTX 3070이 탑재됐다.한성컴퓨터 TFG7476HS는 3세대 라이젠 프로세서인 라이젠 7 4800H가 탑재됐다. 8코어 16스레드에 캐시메모리는 8MB며 기본 2.9GHz, 최대 4.2GHz로 동작한다. 코어와 스레드가 많아 영상 편집 작업 및 스레드를 많이 활용하는 게임에 유리하지만, 캐시 메모리가 적어 게임 시 평균 프레임이 동급 CPU 대비 약간 낮다. 엔비디아 지포스 RTX 3060이 탑재됐다.ASUS ROG 제피러스 G GA503QR-HQ008은 4세대 라이젠 프로세서인 라이젠 9 5900HS가 탑재됐다. 8코어 16스레드에 캐시메모리는 16MB며 기본 3.1GHz, 최대 4.5GHz로 동작한다. 게임 성능이 뛰어나기로 유명한 데스크톱 라이젠 5000 시리즈에서 캐시 메모리가 반으로 깎인 정도이기에 게임 성능은 현존 모바일 게이밍 CPU 중 가장 뛰어난 편이라 볼 수 있다. 다만 웹캠이 없고 재고가 부족해 구입 후 받아보기까지 많은 시간이 소요된다. 메모리가 온보드 8GB라 최대 인식 메모리가 24GB다. 엔비디아 지포스 RTX 3070이 탑재된다.현시점에서는 인텔 10세대 코어 프로세서가 탑재된 MSI 게이밍 노트북이 상당히 매력적이다. 다양한 라인업이 제공돼 사용자의 성향에 맞는 제품을 선택할 수 있었다. 물론 어떤 제품을 선택하더라도 MSI답게 기본기는 잘 갖춰져 있다. 즉 부실한 쿨링 솔루션 등으로 성능 하락 현상이 생길 것이라 지레 걱정할 필요는 없다.또한, MSI 노트북 글로벌 세일즈 및 마케팅 담당 데릭 첸은 "MSI는 2021년에도 더 나은 성능과 가치로 최고의 게이밍 노트북을 선보이겠다"고 말했다. 즉 코어와 스레드 수가 넉넉하며, 이미 시장에서 검증된 성숙한 인텔 10세대 코어 프로세서와 최신 RTX 30 시리즈가 탑재된 MSI 게이밍 노트북은 좋은 선택지가 될 것이다.온라인 중앙일보