개체의 자살 선택, 유전자도 한 몫

제시 베링 지음공경희 옮김더퀘스트자살을 다룬 20세기 책이라면 알프레드 알바레즈의 『자살의 연구(the savage god, a study of suicide)』(1971년)를 꼽을 수 있다. 더 거슬러 올라가 19세기라면, 에밀 뒤르켐의 『자살론(Suicide: A Study in Sociology)』(1897년)을 얘기해야 할 거다. 그럼 21세기는. 시작한 지 20년밖에 안 됐고, 앞으로 많은 책이 나올 테지만, 이 책도 후보 중 하나가 될 거다. 국내 번역본 제목과 달리 원제는 ‘자살: 왜 우리는 자신을 살해하나(Suicide: Why We Kill Ourselves)’다.『자살론』, 『자살의 연구』처럼 이 책도 ‘왜’라는 물음에서 출발한다. 프랑스 사회학자 뒤르켐은 자살을 ▶이기적 자살 ▶이타적 자살 ▶아노미적 자살 ▶숙명적 자살로 분류함으로써 답하려 했다.영국 작가 알바레즈는 31살에 목숨을 끊은 여성 시인 실비아 플라스를 단서로 답을 찾아 나간다. 미국 심리학자인 저자는 ‘진화론’을 통해 자살을 설명한다.이상하지 않은가. 찰스 다윈의 ‘적자생존 이론’에서 볼 때, 개체가 스스로 목숨을 끊도록 진화했다는 건 설명이 되지 않는다.하지만 20세기에 발전한 사회생물학과 진화심리학 이론을 적용하면 가능하다. ‘개체가 아닌 개체가 가진 유전자의 생존에 유리한 쪽을 선택’하는 수단 중 하나가 자살일 수 있다. 저자는 ‘진화는 윤리와 정신이 개입되지 않는 기계와 마찬가지다. 그냥 작동된다’(111쪽)며 선택의 문제가 아니라는 걸 분명히 한다.저자는 책 앞쪽(1장 ‘비밀’)에서 자신이 살아온 과정을 소개한다. 동성애자인 저자는 10대에 자살 충동을 심하게 느꼈고, 30대에 경제적 이유로 또 한 번 자살 유혹을 느꼈다고 고백한다. 국내 번역본 제목은 여기서 착안한 듯하다. 개인적으로는 원제가 더 끌린다.장혜수 기자 hschang@joongang.co.kr