WHO ‘면죄부’ 받은 中 “미국도 우리처럼 투명하게 조사받아야”

중국 우한에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 시작했다는 증거를 찾지 못했다는 세계보건기구(WHO) 현지조사 결과와 관련해 중국이 반격에 나섰다. 중국은 미국도 코로나19 책임에 자유로울 수 없음을 시사하며 WHO의 조사를 받아야 한다고 주장했다.왕원빈(汪文斌) 중국 외교부 대변인은 10일 정례브리핑에서 “2019년 말 세계 각국에서 코로나19 바이러스가 출현했다는 연구 보고가 있다”며 이같이 촉구했다.왕 대변인은 미국에서 코로나19가 처음 나타난 시기가 미국이 공식적으로 첫 확진자를 발표한 시기보다 빠를 가능성이 있다고 주장하며 “미국도 중국처럼 투명한 태도로 WHO 전문가들을 초청해 코로나19 기원을 찾는 연구를 하기 바란다”고 했다.또 “코로나19 기원을 찾는 것은 복잡한 과학의 문제로 전 세계 과학자들이 협력해야 한다”며 “중국은 WHO 전문가들이 우한에서코로나19 연구를 할 수 있도록 많은 지원과 협조를 했고, 그들도 긍정적으로 평가했다”고 주장했다.WHO의 추가 방문을 허락하겠느냐는 질문에는 “다른 나라에 대한 유사한 연구가 필요하고 시급하다”며 “각국이 WHO 전문가들을 초청해 연구를 진행해 인류의 건강 공동체 구현에 기여하기를 바란다”고 즉답을 피했다.우한에서 최근 한 달간 조사를 수행한 WHO 전문가들은 전날 관련 브리핑에서 코로나19 바이러스 기원을 찾는 데 실패했다는 조사 결과를 발표했다. 사실상 그간 코로나19 우한 기원설을 극구 부인해왔던 중국의 손을 들어준 것이다. 특히 우한 실험실에서 바이러스가 유출됐다는 주장에 대해선 아주 희박하다며 일축했다.미국은 WHO 조사 결과에 의문을 제기하고 있다. 중국 정부가 충분한 자료를 공개하지 않았다고 보면서다. 젠 사키 백악관 대변인은 9일 브리핑에서 “미국 정부는 이번 조사의 계획과 실행에 관여하지 않았다”며 “ 조사 결과와 근거 데이터를 독립적으로 검토하길 원한다”고 말했다.마이크 폼페이오 전 국무장관은 폭스뉴스 인터뷰에서 “코로나19가 우한 실험실에서 시작됐다는 ‘중대한 증거’가 남아 있다”며 “WHO 전문가팀이 중국 공산당의 간섭 아래에서 제대로 된 조사를 하지 못했을 것”이라고 주장했다.김은빈 기자 kim.eunbin@joongang.co.kr