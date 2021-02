[팩플] 카카오도 전 직원 10주씩…자사주, 인재 잡는 치트키

무슨 일이야

카카오가 전 직원에게 자사주 10주씩을 지급하기로 하는 등 ‘자사주 성과 공유’ 기업이 줄 잇고 있다. 오늘보단 내일을 기대하게 하는 ‘당근’을 통해 실적 상승 선순환을 만들려는 조치라는 분석이 나온다.카카오는 8일 본사 전 직원 2619명에게 자사주 10주씩을 지급한다고 공시했다. 취득 단가는 45만5000원(2월 5일 종가 기준)으로 인당 455만원 상당이다. 총 지급 규모는 119억여원. 지난해 성과급은 자사주와 별도로 지급한다. 카카오 관계자는 “회사의 지속적 성장에 발맞춰 모든 직원이 한 방향을 보고 함께 노력하기를 바라는 의미”라고 지급 이유를 설명했다.스톡옵션(주식매수선택권)이 아닌 자사주로 직원에게 성과급을 주는 기업이 늘고 있다.· 네이버는 지난달 말 소속 임직원 90명에게 자사주 8820주를 지급했다. 총 지급 규모는 31억원. 한성숙 대표는 가장 많은 1000주를 받았다. 네이버는 지난해에도 자사주를 매입하는 직원들에게 최대 200만원까지 현금을 지원하며 자사주 매입을 독려했다.· SK텔레콤은 2020년 성과급을 현금과 자사주를 섞어서 지급했다. 올해 지급 자사주는 12만 3090주다. KT도 지난해 말 전 직원에게 1인당 45주씩 자사주를 지급했다.: 최근 자사주 지급을 결정한 기업은 주로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 와중에도 성적이 좋았던 IT 기업이다. 네이버는 지난해 5조3041억원의 매출을 올렸다. 전년 대비 21.8% 증가했다. 카카오도 지난해 3분기까지 매출 14분기, 영업이익은 7분기 연속 최대치를 경신했다. 9일 실적 발표에서 사상 최대 성과를 공개할 전망.: 자사주 분배는 일회성 현금 지급과는 다르다. 단순 성과에 대한 보상을 넘어 회사의 미래를 공유하겠다는 의미. 김도현 국민대 경영학부 교수는 “자사주 지급은 성과연동 보상으로, 글로벌 기업에서는 흔한 방식”이라며 “직원들이 오늘보다 내일을 기대하게 만드는 효과가 있다”고 설명했다. 이어 “한국 주식시장 활황이 이어져 개인적으로 주식 투자하는 직원이 많은데, 그런 에너지를 자기 회사 주식에 대한 관심으로 유도해 성과를 올리려는 의도도 있을 것”이라고 덧붙였다.: IT업계는 수년간 개발자 구인난에 시달리는 중이다. 과학기술정보통신부 조사에 따르면 소프트웨어 기업 47.9%가 채용 시 겪는 어려움 1순위로 ‘필요한 역량을 갖춘 인력 부족’을 꼽았다. 더구나 최근엔 급성장한 IT 스타트업이 공격적으로 인재확보에 나서면서 경쟁은 더 치열해졌다. 모바일 금융 플랫폼 토스 운영사 비바리퍼블리카는 직원을 모집하면서 '전 직장의 1.5배 연봉, 1억 원어치 스톡옵션'을 내걸었다.이 같은 상황에서 자사주 지급은 유능한 개발자를 뺏기지 않기 위한 효과적인 방어책이다. 수년간 보호예수 기간이 설정돼 있어 바로 팔 수 없는 스톡옵션과 달리, 자사주는 원하면 언제든 팔 수 있다. 직원 입장에선 더 선호할만한 선택지.: 사상 최대 성과를 낸 IT 기업 노동조합들은 연봉 인상 등을 요구하고 있다. 넥슨 노조 스타팅포인트는 올해 초 신년사에서 “새해 연봉 많이 받아봅시다”라는 메시지를 공개적으로 내기도 했다. 넥슨은 최근 전 직원 연봉을 800만원 일괄 인상했다. 하지만 연봉 인상만으로 대응하기 어려운 경우 자사주 지급을 활용한다는 분석도 나온다. IT업계 한 관계자는 “최근 1년 사이 주요 IT 기업의 주가가 급등한 만큼 자사주는 회사와 직원 모두에게 윈-윈이 될 수 있다”고 말했다.박민제 기자 letmein@joongang