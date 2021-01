[2021 대한민국 브랜드 명예의전당] 과감한 혁신, 수평적이고 유연한 조직문화 구축

금융 IT 부문 ㈜하나금융TI, 하나금융TI ★★

상품 세분화로 고객 친화적인 중금리대출 실현

중금리대출 부문 ㈜KB저축은행, kiwi중금리대출 ★★

빅데이터 분석 통해 사용자 맞춤형 서비스 제공

모바일주식거래서비스 부문 SK증권㈜, 주파수

소통과 혁신의 브랜드마케팅으로 고객 만족↑

주유소 부문 에쓰-오일㈜, 에쓰-오일(S-OIL) ★★★

초고화질 AR·VR 콘텐트로 압도적 몰입감 구현

AR / VR 부문 ㈜LG유플러스, U+AR / U+VR ★★

아이돌 예능 콘텐트부터 생생한 공연 영상까지

음악영상콘텐츠 부문 ㈜LG유플러스, U+아이돌Live

차별화된 디자인과 최고 수준의 주행 퍼포먼스

SUV 부문 한국지엠㈜, 트레일블레이저

동급 최고 수준 공간성, 지능형 안전 기술 주목

승용차 부문 현대자동차㈜, 그랜저 ★★★

㈜하나금융티아이(TI)가 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ 금융 IT 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.하나금융그룹의 IT 전문기업인 하나금융티아이는 그룹의 디지털 전환을 주도하는 핵심 성장동력이 되는 것을 목표로 ‘자율성’과 ‘진취성’을 발휘할 수 있는 거버넌스와 사업 포트폴리오 혁신을 만들어왔다.특히 지난해 코로나19펜데믹과 함께 보다 가속화되는 금융의 변곡점에서 조직 구조, 일하는 방식, 사고, 행동 등 모든 부분에서 기존 관행을 타파하고 체질을 바꾸는 과감한 혁신을 추진하고 있다.하나금융티아이는 올해 신속한 공유와 협업 체계 구축을 위해 의사결정 단계를 대폭 축소하는 조직개편을 단행했다. 지속 가능하고 효과적인 업무 추진을 위한 비대면 확대, RPA(로봇 프로세스 자동화), 프로세스 혁신 등 ‘속도’와 ‘효율’ 중심으로 일하는 방식을 바꿔 나갈 방침이다. 또 업무와 제도, 비즈니스에 반영하는 수평적이고 유연한 조직문화를 구축할 계획이다.한편 지난해 12월에는 디지털 솔루션 통합 브랜드 ‘1Q ON’을 론칭하고 자체 보유한 핵심 솔루션인 Open API, RPA, 공인전자문서 서비스 등 대외 및 글로벌 사업으로 확대해 그 차별성과 우수성을 인정받고 있다. 앞으로도 ‘1본부 1솔루션 확보’ 등 끊임없이 새로운 비즈니스를 발굴해 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.㈜KB저축은행의 kiwi중금리대출이 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ 중금리대출 부문에 선정됐다. 2년 연속 수상이다.KB저축은행은 지난해 키위뱅크(kiwibank) 론칭과 함께, 기존에 운영하던 중금리대출 상품을 고객 친화적으로 개선했다. 대표 상품인 kiwi중금리대출 외에 ▶직업·소득에 상관없이 소액대출이 가능한 kiwi비상금대출 ▶타 금융기관 고금리 신용전환대출인 kiwi전환대출 ▶은행대출이 어려운 직장인을 위한 kiwi파트너대출 등 직업·소득·목적에 따라 상품을 세분했다.맞춤한도조회 서비스를 통해 희망상환방법·직업·대출기간을 입력하면 고객에게 최적의 상품을 추천한다. 정교한 신용평가모형을 통해 우수고객에게는 금리우대와 한도가 확대된 상품을 보여주고, 저신용 고객에게는 실질적인 도움이 되는 온라인햇살론 등 정책금융 상품을 제공한다. 또한 업계 최초로 실질적인 24시간 365일 금융거래환경을 조성, 야간 및 휴일에도 대출 신청만이 아닌 대출 실행으로 당일 수령이 가능하다. 여기에 자동스크래핑 기술을 통한 재직·소득정보 수집으로 서류 제출이 필요 없어 매우 간편하다.최근에는 코로나19 사태로 흔들리는 서민경제의 안정화와 고객 혜택 증대를 위해 kiwi중금리대출과 kiwi파트너대출의 한도를 기존 5000만원에서 최대 7000만원까지로 상향했다.SK증권㈜의 주파수가 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ 모바일주식거래서비스 부문에서 수상했다.SK증권이 선보이고 있는 주파수3.0은 HTS급의 다양한 거래 상품을 제공해 고객 만족도를 높이고 있다. 그동안 PC에서 제공했던 주식·파생 상품을 모바일에 최적화된 화면으로 제공한다. 또 30여 개 보조지표와 40여 개 도구모음을 통해 강력한 주식차트 서비스를 제공한다.빅데이터 분석을 통해 사용자 맞춤형 서비스도 제공한다. 모바일 이용 데이터를 활용한 고객별 맞춤 서비스는 선호도나 관심이 천차만별인 고객의 호응을 얻고 있으며, 공동인증서(구 공인인증서)·간편번호·패턴·지문 등 다양한 인증 방법을 제공한다.주파수3.0은 주식투자에 유용한 모바일 푸시(알림) 서비스도 제공한다. 종목별로 원하는 시세 조건을 설정하면 알려주는 시세포착 서비스(파수꾼), 특정 키워드 및 종목을 설정해 관련 뉴스가 들어오면 알려주는 뉴스알림 서비스(뉴스꾼) 등이다.보안카드나 기계OTP를 소지할 필요가 없는 간편이체 서비스, 친구들과 공유방을 만들어 종목이나 시세정보를 SNS로 공유할 수 있는 종목 공유 서비스, 주식을 보다 재미있는 게임 형식으로 제공하는 스탁퀴즈 서비스를 제공한다.에쓰-오일㈜의 에쓰-오일(S-OIL)이 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ 주유소 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.지난해 에쓰-오일은 어려운 경영환경에도 불구하고 코로나19 관련 공익캠페인, 소셜미디어를 통한 활발한 소통 활동을 펼쳤다. 또 마케팅 이슈 PR 등 지속적인 기업 커뮤니케이션을 통해 브랜드 가치를 크게 높였다.에쓰-오일은 전기·수소차, 신재생 에너지, 환경규제 등 도전적인 외부 환경변화에 대응해 지속 가능한 기업으로 성장하기 위해서는 브랜드 가치가 중요함을 인식하고 있다. 이에 높은 수준의 품질과 서비스를 통해 고객 만족을 높이고 고객·시장·브랜드에 대한 이해를 바탕으로 통합적인 마케팅 활동을 펼치고 있다.2006년 CM송 광고, 2012년 캐릭터 구도일, 2018~2019년 좋은 기름으로 으라차차 캠페인 등 소통과 혁신의 브랜드마케팅을 주도하고 있다. 특히 세련된 디자인과 친환경 자재·조명을 적용한 새로운 사이니지(Signage)를 확대 적용할 계획이다.한편 에쓰-오일은 코로나19로 인해 비대면이 메가 트렌드로 자리 잡은 상황에서 차별화된 가치와 신뢰로 인식시켰다. 좋은 이미지와 스토리를 가진 브랜드가 소비자들에게 선택받는 시대에 에쓰-오일은 회사의 진정성과 일관된 마케팅 활동으로 큰 사랑을 받았다.㈜LG유플러스의 U+AR/U+VR가 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ AR/VR 부문에 선정됐다. 2년 연속 수상이다.U+AR는 아이돌·예능·게임 등 다양한 장르로 직접 제작한 총 2300편의 AR 전용 콘텐트를 제공하고 있다. 이를 통해 스타 또는 캐릭터를 실감나게 감상하고, 함께 찍은 사진과 영상을 공유할 수 있는 핵심 가치를 고객에게 제공한다.U+VR는 독점 영상·게임·영화·공연 등 다양한 VR콘텐트를한곳에 모아 실감나게 즐길 수 있는 앱 서비스다. 특히 실제와 같은 초고화질로 압도적인 몰입감을 경험할 수 있는 3D VR영상을 제공하고, 1600여 편의 고품질 독점 영상을 포함해 게임·영화·웹툰·공연 등 2300여 편의 실감형 VR콘텐트를 한 곳에서 만나 볼 수 있다. U+VR는 지난해 GSMA(세계이동통신사업자연합회)가 주관하는 MWC 2020에서 모바일 미디어 엔터테인먼트 혁신상을 받는 등 LG유플러스가 5G 서비스로 고객들의 큰 호응을 얻는 데 중심축을 담당한다.더불어 LG유플러스는 코로나19 상황에도 지난해 중국 차이나텔레콤을 시작으로 올해 홍콩텔레콤, 일본 KDDI, 대만 청화텔레콤 등 해외 이동통신사에 5G 콘텐트 및 솔루션을 총 1000만 달러(약 120억원)를 수출했다.㈜LG유플러스의 U+아이돌Live가 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ 음악영상콘텐츠 부문에서 수상했다.LG유플러스의 U+아이돌Live는 아이돌의 Live, 또는 VOD 영상을 멤버별 직캠으로 즐길 수 있는 앱이다. 내가 좋아하는 멤버만 골라 보는 ‘멤버별 영상’이나 무대 정면·옆·후면에서 촬영한 영상을 골라보는 ‘카메라별 영상’ 등 네 가지 핵심 기능을 갖췄다.그뿐 아니라 K-팝 인기 음악방송·콘서트 멀티뷰 생중계와 아이돌의 새로운 모습을 엿볼 수 있는 오리지널 예능 콘텐트 120여 편을 제공하고 있다.아이돌 공연 영상을 더욱 실감 나게 즐길 수 있도록 VR 영상을 제공할 뿐 아니라, 더 나아가 생방송 중에도 3D 서라운드 입체음향을 입혀 비대면 시대 집에서도 마치 콘서트 현장에 있는 것처럼 생생한 현장감을 전달하고 있다.코로나19로 인해 지난해 5월 ‘Trip To K-POP’, 6월 ‘펩시 온라인 쇼케이스’, 8월에는 자체 공연인 ‘아.아.콘(아이돌Live&아이로그U 콘서트)’, 2020 소리바다 어워즈 등에 이어 최근에는 골든디스크 어워즈도 온라인으로 생중계했다.팬들과 아티스트가 채팅을 통해 소통하고 팬들이 누른 하트 개수에 따라 무대 효과로 반영하는 등 양방향 기능을 강화했다.한국지엠㈜의 트레일블레이저(Trailblazer)가 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ SUV 부문에 선정됐다.글로벌 브랜드 쉐보레(Chevrolet)가 지난해 1월 선보인 글로벌 SUV 트레일블레이저는 차별화된 디자인과 최고 수준의 주행 퍼포먼스를 앞세워 인기를 얻고 있다. Rally Sports(랠리 스포츠)를 의미하는 RS 모델은 ▶다크 크롬 그릴 ▶RS 전용 포인트 레터링 ▶블랙 보타이 ▶보디 사이드 몰딩과 같이 날렵한 디자인 요소를 적용해 스포츠성을 강조했다. ACTIV 모델은 전면에 X자 형상의 프로텍터 디자인을 적용해 정통 SUV 특유의 거칠고 강한 이미지를 강조했다.엔진에는 GM의 첨단 라이트사이징(Rightsizing) 기술이 적용된 1.2ℓ 가솔린 E-Turbo Prime엔진과 1.35ℓ 가솔린 E-Turbo 엔진이 탑재됐다. 경량 알루미늄 소재를 사용해 무게를 가볍게 했고, 터보차저와 초정밀 가변 밸브 타이밍 기술을 적용해 효율적인 연비로 최고의 주행 퍼포먼스를 자랑한다.아울러 트레일블레이저는 차급을 뛰어넘는 차체 크기로 넉넉한 실내 공간을 확보해 기존 소형 SUV와의 차별화에 성공했다. 특히 최대 전장 4425mm(ACTIV와 RS 모델 기준)는 4400mm 중후반대의 준중형 SUV에 가까운 크기다.현대자동차㈜의 그랜저가 ‘2021 대한민국 브랜드 명예의전당’ 승용차 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.그랜저는 지난해 국내 자동차 시장의 베스트셀링카(14만5463대 판매)에 등극하면서 ‘4년 연속 국내 판매 1위’라는 위업을 달성함과 동시에 최고의 브랜드 가치를 평가받았다. 특히 2019년 11월 출시된 ‘더 뉴 그랜저’는 지난해 8월 10만대 판매를 돌파하며 단일 모델 기준 최단 기간·최다 판매 기록을 세웠다.‘더 뉴 그랜저’가 지난해 베스트셀링카에 오른 비결은 6세대 그랜저의 부분 변경 모델임에도 불구하고 풀체인지급의 대규모 상품성 변화가 중대형 세단 신규 수요층인 영포티 고객에게 유효했던 점이다.우선 외장은 ‘파라메트릭 쥬얼(Parametric Jewel)’ 패턴의 라디에이터 그릴과 LED 헤드램프, 주간주행등(DRL)이 일체형으로 구성된 전면부 디자인을 적용해 혁신적이고 우아한 이미지를 극대화했다는 평을 받는다. 플래그십 세단이라는 명칭에 걸맞게 동급 최고 수준의 공간성과 고급감도 확보했다. 공기청정 시스템, 2세대 스마트 자세제어 시스템 등 고급 사양을 적용했다. 전방 충돌방지 보조(FCA), 차로 이탈방지 보조(LKA), 운전자 주의 경고(DAW) 등 지능형 안전 기술도 대폭 적용했다.중앙일보디자인=송덕순 기자,김승수 기자,김재학 기자