BTS 4년 연속 골든 음반킹 “올해도 멋진 음악으로 돌아올 것”

■ 제35회 골든디스크어워즈 음반 부문 수상자

「

대상 방탄소년단 ‘MAP OF THE SOUL: 7’



본상 방탄소년단 ‘MAP OF THE SOUL: 7’

블랙핑크 ‘THE ALBUM’

갓세븐 ‘DYE’

NCT ‘NCT RESONANCE Pt.1’

NCT 127 ‘NCT #127 Neo Zone’

트와이스 ‘MORE & MORE’

백현 ‘Delight’

세븐틴 ‘헹가래’

엑소 ‘OBSESSION’

투모로우바이투게더 ‘꿈의 장: ETERNITY’



신인상 엔하이픈·트레저·김호중



베스트 퍼포먼스 스트레이 키즈·(여자)아이들



베스트 OST 조정석



코스모폴리탄 아티스트상 NCT 127



큐라프록스 골든디스크 인기상 방탄소년단



큐큐뮤직 팬스 초이스 케이팝 아티스트상 엑소



」