박영선 "삶은 아무 일 없단 듯 계속된다"...BTS 노래로 신년사

박영선 중소벤처기업부 장관은 30일 발표한 신년사에서 “이미 최선을 다 하고 계신데 더 힘을 내라고 말씀드리는 것도 송구하다”며 “‘같이의 가치‘를 믿으며 조금만 더 힘을 모아보면 어떨까 싶습니다”라고 말했다. 박 장관의 신년사는 중기부 유튜브 채널을 통해 비대면 방식으로 발표됐다.박 장관은 “코로나19로 인한 어려운 상황은 조금 더 지속할 것으로 보이지만, 다행히 새해엔 백신과 치료제가 보급돼 예전의 생활로 돌아갈 수 있으리라는 기대도 갖게 된다”며 “정부는 코로나 피해 소상공인과 자영업자를 위한 자금지원과 임대료 부담 완화 방안을 신속하게 추진하고 있다”고 말했다. 그러면서 “중소기업ㆍ소상공인ㆍ자영업자ㆍ벤처기업들과 함께 최선을 다한 2020년이었다”며 “위기 상황을 기회로 바꿀 수 있다는 것을 확인했고, K방역의 힘을 바탕으로 OECD(경제협력개발기구) 국가 중 경제성장률 1위라는 성과도 이뤘다”고 밝혔다.중기부는 2021년 배달앱 등으로 대표되는 플랫폼 경제의 독점과 불평등 해소를 정책에 반영할 예정이다. 박 장관은 이를 소개하며 “‘더불어 잘사는 공정경제’가 국민의 삶에 정착할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.신년사 마무리는 방탄소년단(BTS)의 노래 ‘Life goes on’의 가사를 인용했다. “늘 하던 시작과 끝 ‘안녕’이란 말로 / 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 / 멈춰있지만 어둠에 숨지 마 / 빛은 또 떠오르니깐 / 하루가 돌아오겠지 / 아무 일도 없단 듯이 / Yeah life goes on / Like an arrow in the blue sky” 부분이다. 박 장관은 “우리의 삶은 아무 일없단듯 계속됩니다. 새해 복 많이 받으세요”라고 덧붙였다.최선욱 기자 isotope@joongang.co.kr