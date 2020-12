[송인한의 퍼스펙티브] ‘코로나 블루’는 몸과 마음과 사회를 잠식한다

■ 코로나19 고독에서 벗어나는 5가지 방법



코로나19 대유행 속에서 사회관계는 축소되고 있다. 관계로 연결되고 사회를 이루어 함께 살아가는 본성을 가진 인간이 과거에 겪지 못했던 외로움과 단절감의 트라우마를 경험하고 있다.



심리학자 리처드 테데스키 노스캐롤라이나대 명예교수는 코로나 시대의 트라우마로부터 회복하고 성장하기 위해 다음의 5가지 방법을 하버드비즈니스리뷰에 소개했다. 우리 상황에 맞게 수정해 옮기면 다음과 같다.



1. 학습: 코로나19에 대한 정보를 정확히 알고 이해하자. 정확하지 못한 정보는 혼란과 두려움을 느끼게 한다.



2. 감정조절: 자신의 감정이 어떤 상태인지를 스스로 돌아보며 불안과 분노 같은 부정적인 감정을 조절해야 한다. 두려운 상황에서도 침착하게 주위 사람과 더 자주 소통하자.



3. 드러내기: 코로나 상황에 대해 본인이 느끼는 감정과 궁금함을 솔직하게 드러내고 이야기 나누자.



4. 의미를 부여한 이야기 만들기(내러티브 개발): 지금 경험하는 일들과 미래에 대한 계획에 의미를 부여해 자신의 이야기를 정리하자.



5. 봉사: 타인에게 유익한 일을 하면 트라우마를 더 잘 견딜 수 있다. 지금 상황에서 모두가 자원봉사할 수는 없다. 다만 작은 부분이라도 타인에게 연민과 공감을 가지자.



외로움 연구의 대가인 시카고대의 존 카치오포 교수는 외로움을 극복하는 4가지 방법의 앞글자를 EASE로 정리해 다음과 같이 조언한다.



E(Extend Yourself): 타인에게 적극적으로 먼저 손 내밀기.

A(Action Plan): 작은 것이라도 능동적이고 주체적으로 행동해 자신의 삶을 조절할 수 있다고 느끼기.

S(Selection): 관계의 양보다는 질을 생각하며 좋은 관계를 선택해 집중하기.

E(Expect the Best): 긍정적 목적을 향해 최선의 결과를 기대하는 태도 가지기.



