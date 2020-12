고려대·美스탠포드대학, UN 지속가능 개발목표·그린뉴딜 해법 찾는다

고려대학교와 미국 스탠포드대학교는 환태평양대학협회(APRU; Association of Pacific Rim Universities) 및 미국화학공학회 지속가능연구소(AIChE Institute for Sustainability; American Institute of Chemical Engineers) 공동주관으로 12월 16일(수)부터 18일(금)까지 3일간 공학기반 지속가능개발목표(SDGs) 수립을 위한 온라인 국제 콘퍼런스를 개최하였다고 밝혔다.환태평양대학협회(APRU)는 교육, 연구, 기업 육성 등을 통한 환태평양의 경제, 과학, 문화 발전을 목표로 설립된 국제 협의체로, 미국 캘리포니아공과대학(Caltech), 버클리 캘리포니아대(UC Berkely), 싱가포르국립대, 칭화대 등 환태평양 지역 최고의 연구중심대학 2백만명의 재학생 및 2십만명의 교원, 교직원이 참여하고 있다.우리나라에서는 5개 대학(고려대, 서울대, 연세대, 카이스트, 포스텍)만이 회원교로 활동 중이며, 환태평양대학협회에서는 공중보건, 고령화 사회, 여성 리더십, 지속가능한 폐기물관리(Sustainable Waste Management) 등의 메인 프로그램을 추진하고 있다. 본 프로그램은 한국 최초로 환경 및 생태학 분야에서 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(HCR)로 선정된 고려대 환경생태공학부 옥용식 교수가 총괄 책임자로 참여한다.본 컨퍼런스에서는 국가 난제 해결을 위한 혁신적 접근법으로 △ 플라스틱과 지속가능성 △ 지속가능한 미래를 위한 폐기물 관리 및 바이오매스 고부가치화 △ 폐수 처리 및 재활용 △ 인공지능(AI) 및 딥러닝 기반 에너지환경융합기술 △ 기후 위기 해결을 위한 바이오차(Biochar) 신기술 등 공학기반 UN SDGs를 논의하였다. 특히, 스탠포드대학교 William Mitch 교수는 기조 강연에서 물 재이용 관련 미국 LA의 그린뉴딜 정책을 소개하였고, 싱가포르국립대학교 Xiaonan Wang 교수는 에너지환경 분야의 인공지능 및 머신러닝 적용 사례를, 스위스 ETH Denise Mitrano 교수는 플라스틱 오염과 관리 방안을 심도 있게 논의하였으며, 이외에도 관련 분야 세계적인 석학 30여 명이 초청 연사로 참여해 지속가능 해법에 대한 뜨거운 논의를 가졌다.본 컨퍼런스의 공동 대회장인 미국 스탠포드대학교 William Mitch 교수는 하버드대에서 인류학(고고학) 학사를 받은 후 버클리 캘리포니아대에서 공학박사를 취득, 예일대 교수를 거쳐 현재 스탠포드대학의 교수직을 맡고 있다. 예일대에서는 국경 없는 예일 공학자 단체의 교직원 자문을 맡았고 2013년 스탠포드대학으로 옮긴 후 유기화학 반응 경로에 대한 근본적인 이해를 바탕으로 물과 위생, 공학 및 지속가능성 사이의 관계를 탐구하고 있다.한편 본 컨퍼런스의 대회장인 고려대 옥용식 교수는 UN SDGs 달성을 위한 기후환경에너지 융합기술 연구를 통해 2019년 한 해 무려 30편의 고인용논문(Highly Cited Paper)을 발표했으며, 2020년 12월 현재 총 85편의 HCP 및 가장 주목받는 논문(Hot Paper)을 보유하면서, 2018년부터 2020년까지 세계에서 가장 영향력 있는 연구자(HCR)에 3년 연속 선정되었다.옥용식 교수는 2019년 한국인 최초로 환경생태 분야에서 HCR에 선정된 이후 국내 대학으로는 최초로 네이처 포럼 및 네이처 컨퍼런스 한국 유치를 이끌며, 2021년 10월 네이처 3대 저널의 총괄편집위원장과 네이처 컨퍼런스를 주관할 예정이다.온라인 중앙일보