文고위당국자 “바이든에 비건 후임 대북대표 조기 임명 요청"

정부 고위 당국자는 3일 신임 바이든 행정부에 조기에 대북특별대표를 임명하는 등 북한에 대화 메시지를 내라고 요청했다고 밝혔다. 북한이 버락 오바마나 도널드 트럼프 대통령 출범 초기처럼 미국 정권교체기 때 도발할 가능성을 억제하기 위해서다.외교부 고위 당국자는 이날 "북한이 10·10 노동당 창건절 열병식에서 새로운 대륙간 탄도미사일(ICBM)과 잠수함 발사 미사일(SLBM)을 공개한 점에서 완전한 기술력을 검증·과시하는 측면에서 도발할 가능성도 있다"며 이같이 말했다. 그는 이날 "ICBM 기술의 경우 탄두 재진입 기술을, SLBM의 경우 신형 잠수함에서 쏠 수 있는지 검증하기 발사 시험을 할 수 있다"라며 "이 같은 도발을 억제하기 위해 북한에 조기에 대화 메시지를 전달할 필요가 있다"라고 강조했다.그는 바이든 행정부에 ""이라며 "이를 포함해 바이든 행정부가 취임식 연설 등에서 북한에 대화 메시지를 조기에 내 달라고 요청했다"라고 말했다.우리 정부는 이도훈 한반도평화교섭본부장의 지난달 대선 직후 방미를 포함해 바이든 행정부 측에 이 같은 대북 대화 메시지 발신을 주문했지만, 아직 구체적 확답은 받지 못한 것으로 전해졌다.하지만 토니 블링컨 국무장관 지명자 등과 가까운 커트 캠벨 전 국무부 동아태 차관보가 전날 "1월 21일(바이든 대통령 취임 다음 날)에 임무가 개시되면 북한에 대한 조기 신호 발신은 바이든 팀의 우선순위 상단 가까이에 있을 것"이라고 한 데 우리 정부가 관련 주문을 먼저 했다는 뜻이다.캠벨 전 차관보는 앞서 2일 워싱턴 싱크탱크 애틀랜틱 카운슬과 한국국제교류재단(KF)이 화상 포럼에서 "바이든 팀이 직면한 도전 중 하나는 북한을 어떻게 할 것인지 조기에 결정할 필요가 있다는 것"이라고 했다. 그러면서 도널드 트럼프 대통령의 대북 정상외교에 관해 "트럼프 대통령은 엄청나게 대담한 것을 할 준비가 돼 있었다. 모방하고 칭찬할만한 부분"이라고 긍정적 평가를 하기도 했다.고위 당국자는 이날고도 말했다.클린턴 행정부 당시 미 국무부 비확산 차관보를 지낸 로버트 아인혼 브루킹스연구소 선임연구원의 지난해 "북핵 협상: 잠정 합의로 전환할 때(US-DPRK Negotiations:Time to Pivot to an Interim Agreement)"라는 보고서가 모델이다. 아인혼 전 차관보는 당시 "완전한 비핵화보다 현실적으로 핵물질의 생산·수출 및 핵·미사일 시험 중단을 포함한 동결을 위한 '잠정 합의'를 추진하고 이후 감축을 다뤄야 한다"고 제안했다.이는 바이든 행정부 고위 당국자들의 북핵 포기 회의론과 맞닿아 있다. 카멀라 해리스 부통령 당선인은 지난해 "단순히 완전한 비핵화를 요구하는 것은 실패를 위한 처방"이라며 "평양의 단기적 위협을 억제·역전(동결·감축)하기 위해 노력해야 한다"고 한 바 있다. 토니 블링컨 국무장관 내정자도 지난 9월 미국 CBS에 "북한의 완전한 비핵화를 단기간 내 달성하는 건 불가능하진 않더라도 가능성 아주 적고 비현실적"이라며 "내가 구상하는 건 장기간에 걸친 군축절차를 가동하는 것"이라며 비슷한 인식을 보였다.이에 외교부 고위 당국자는 "초기 단계로 잠정 합의를 이뤄낸다면 큰 성과라고 생각하지만, 미국 본토를 보호하고, 핵 동결 위주로 가면 미국은 안전할지 몰라도 한국과 일본은 어떻게 하느냐"라며 "이 문제가 앞으로 상당히 중요한 화두가 될 것"이라고 말했다.정효식 기자 jjpol@joongang.co.kr