법무법인(유한) 태평양, 베트남 M&A 포럼서 ‘올해의 자문사’ ‘올해의 딜’ 석권

법무법인(유한) 태평양(이하 “태평양”, 대표 변호사 김성진)이 지난 24일, 베트남 호치민 젬센터(GEM exhibition and convention centre)에서 열린 2020 베트남 M&A 포럼에서 5년 연속 ‘올해의 딜(The Best Investment and M&A Deal of the Year)’상 및 2년 연속 ‘올해의 자문사(The Best Advisory Firm of the Year)’상을 수상하며 베트남 지역 최상위 로펌(Tier 1)으로서 압도적 존재감을 보였다.올해로 12회를 맞은 베트남 M&A포럼은 베트남 기획투자부(Ministry of Planning and Investment) 산하 언론기관인 VIR(Vietnam Investment Review)이 주관하는 베트남 최대 M&A 포럼 중 하나다. 한 해 동안 베트남 지역에서 두각을 나타낸 M&A 거래와 일 년간 뛰어난 성과를 보인 M&A 자문사를 선정해 발표한다.태평양이 자문한 KEB하나은행의 베트남 자산규모 1위 베트남투자개발은행(이하 “BIDV”) 지분 인수거래가 ‘올해의 딜(The Best Investment and M&A Deal of the Year)’로 선정됐다. 해당 거래를 통해 KEB하나은행은 BIDV가 발행한 보통주식 603,302,706주(지분율 15%, 약 원화 1조 2백억원)를 인수했다. 태평양은 거래 구조, 투자 대상 회사에 대한 법률 실사, 본건 거래에 필요한 제반 계약서의 작성 및 검토, 계약 체결을 위한 협상, 베트남 중앙은행(State Bank of Vietnam) 및 한국 관할 당국의 승인 등 계약 체결부터 거래 종결에 이르는 전반적인 법률 자문을 담당했다.또한 태평양은 올해 ‘삼성전자 베트남 법인의 R&D 센터 개발을 위한 부동산 프로젝트 인수 거래’, ‘포스코 베트남 자회사 SS VINA의 구조 조정 거래’, ‘아샘자산운용(ASAM Asset)의 베트남 회사채 발행 거래’ 등 다양한 자문을 성공적으로 수행하였으며, 법률 자문의 경제적 규모와 능력을 인정받아 ‘올해의 자문사(The Best Advisory Firm of the Year)’상을 2년 연속 동시 수상했다. 베트남 M&A포럼에서 2년 연속 Tier 1으로 선정된 경우는 국내 로펌 중 태평양이 유일하다.이번 수상은 태평양 동남아시아 팀이 수 년간 쌓아온 현지 경험과 전문성이 돋보였다는 평이다. 태평양 동남아시아 팀을 이끄는 양은용 변호사(사법연수원 26기)는 “태평양은 고객의 니즈를 충족시키면서 현지 실정에 맞는 최적의 솔루션을 제공하기 위해 서울, 하노이, 호치민시티 사무소의 전문가들이 긴밀하게 협업하고 있다”며 “앞으로도 믿고 맡겨 주신 고객들을 위해 최선을 다 할 것”이라고 말했다.온라인 중앙일보