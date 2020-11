슬쩍 바뀐 TV홈쇼핑 화면…리모컨 주문만 하루 3억 폭주했다

화면구성 바꾸니 가격 올라도 매출 20%↑

국내외 최초 ‘데이터 기반 방송 분석’ 상용화

리모컨 매출만 하루 3억원

온비전 기대에 내년 매출 목표액도 3배로

SK스토아는 지난 5월 프라이팬 판매 방송을 준비하다가 의외의 사실을 알게 됐다. 소비자들이 프라이팬의 구성과 기능에 관심을 가질 줄 알았는데 이보다는 추가구성품(사각팬)을 소개할 때 집중도가 올라간다는 것이었다. 제작진은 추가구성품 소개 화면으로 구성을 바꿨고, 올해는 가격을 더 올렸는데도 전년(동일 방송)보다 방송 1회당 평균 매출이 20% 늘었다. SK스토아가 개발한 시청 데이터 방송 분석 프로그램 ‘SK스토아 온비전(ON Vision)’의 성과다.SK스토아는 ‘SK스토아 온비전’을 국내 최초로 개발해 상용화한다고 18일 밝혔다. 온비전은 연출과 판매, 시청과 외부요인(날씨 등) 등의 관계를 계량화하고 분석하는 프로그램이다. 기존 TV 홈쇼핑은 생방송 중 유입된 주문 데이터를 실시간 확인해 ‘마감 임박’ 등으로 소비자 관심을 유도했지만, 이 프로그램을 적용하면 체계적인 판매 전략을 세울 수 있다고 SK스토아는 밝혔다.온비전은 SK스토아가 지난해 3월 론칭한 ‘SK스토아 온(ON)’이 송출되는 전국 2300만 가구(시청가구 수)의 전수 데이터를 기반으로 한다. SK스토아 ON은 본 화면 안에 7개의 카테고리(VOD 매장)를 구성해 시청 중인 방송 중인 상품 외에도 다른 상품 방송영상을 골라볼 수 있는 플랫폼이다. SK스토아 ON의 지난달 매출은 전년 동월보다 302%, 하루 평균 거래액은 394% 각각 늘었다. 하루 리모컨 주문액도 3억원을 돌파했다. SK스토아는 온비전 관련 특허 5건을 비롯해 총 41건의 SK스토아 ON 특허 출원을 진행 중이다.온비전은 이 데이터를 통해 프로그램별로 실시간 시청 수나 가구당 시청 시간, 시청수 대비 구매전환율 등을 분석한다. 지역별 판매 실적이나 구매 고객 연령 및 성비, 구매·재구매 횟수, 방송별 순위 등도 알 수 있다. SK스토아는 “상품 기획자(MD)는 시의성 있는 고객 맞춤형 상품을 기획할 수 있고, 방송 연출자(PD)는 특정 멘트나 연출 효과 등을 파악해 셀링 포인트를 정확하게 연출할 수 있다”고 말했다.SK스토아는 업계 최초로 올해 누적 거래액(1~10월 취급고) 1조원을 넘어섰다. 내달이면 분사한 지 만 3년이 되는데 생방송이 불가한 악조건 속에서도 TV 홈쇼핑을 통틀어 최단 기간 이룬 실적이다. 올해 누적 매출 2200억원 중 300억원이 ‘SK스토아 ON’에서 발생했다. 내년에는 SK스토아 ON 매출만 내부 목표액을 1000억원으로 잡았다. 올해 목표액(330억원)의 3배다.윤석암 SK스토아 대표는 “코로나19로 데이터 기반의 의사결정이 더욱 중요해졌다”며 “SK스토아 ON Vision의 데이터 분석을 활용해 급변하는 미디어 환경과 소비 트렌드에 빠르게 대응하겠다”고 밝혔다.추인영 기자 chu.inyoung@joongang.co.kr