[2020 대한민국 CEO 명예의전당] 사업 포트폴리오 혁신과 디지털 전환 주도

IT 디지털 ㈜하나금융티아이(TI) 유시완 대표 ★★

㈜하나금융티아이(TI)의 유시완 대표(사진)가 ‘2020 대한민국 CEO 명예의전당’ IT 디지털 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.하나금융그룹의 IT 전문기업인 하나금융티아이의 유시완 대표는 2018년 10월 취임 이래 그룹의 디지털 전환을 주도하고 있다. ‘자율성’과 ‘진취성’을 발휘할 수 있도록 사업 포트폴리오 혁신을 추진했다. 특히 올해 창립 30주년을 맞아 새로운 경영 슬로건 ‘Next 3·2·1 - 함께 이룬 30년, 새롭게 여는 2020, 가치를 높이는 1000명’을 선포하고 ▶SLA(서비스 수준별 계약)를 통한 능동적인 인력 운영 ▶그룹 IT 서비스 상향 표준화 ▶그룹 공동 솔루션의 패키지화를 통해 글로벌 사업 확대의 기틀을 마련했다.국내 금융권 최초로 그룹 내 관계사가 공동으로 참여한 Open API 플랫폼을 독자 기술로 구축하고 대외 판매했다. 시장 점유율 80%로 업계 1위인 공인전자문서센터의 사업 영역을 전자 계약 서비스까지 확대했다. 인공지능 문자인식을 접목하는 등 핵심 기술 및 솔루션을 개발하고 글로벌 사업으로 확대한다.중앙일보디자인=김재학 기자 kim.jaihak@joongang.co.kr