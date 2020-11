하성란 18년 전 쓴 소설, 미국 ‘올해의 책 톱10’ 뽑혔다

단편집 『푸른 수염의 첫 번째 아내』

“이상하면서도 탁월하다” 선정

한강 『채식주의자』 이후 두번째

번역한 재닛 홍 “문학도 한류 열풍”

미국 출판계 최고 권위 서평지인 ‘퍼블리셔스 위클리’의 ‘올해의 책 톱 10(2020 Best Books Top 10)’에 선정된 한국 책이 있다. 하성란(53) 작가의 2002년 소설집 『푸른 수염의 첫 번째 아내』다. 영문판 제목은 ‘Bluebeard’s First Wife’.지난달 23일(현지 시간) 이 매체가 발표한 10권에 퓰리처상 수상 극작가 아야드 아크타르의 신작 소설 등과 나란히 이름이 올랐다. “어둡고 이상하면서도 응집력 있는 다양한 이야기가 작가의 탁월함을 보여준다”는 평과 함께다. 하성란·권여선·배수아 등 한국문학작품을 20년간 영미권에 소개해온 한국계 캐나다인 번역가 재닛 홍(40)이 현지 출간을 추진하며 번역을 맡았고, 지난 6월 미국 로체스터대 산하 ‘오픈 레터 북스’에서 출판했다. 대산문화재단이 번역 지원했다.하성란 작가는 지난 10일 전화인터뷰에서 “별 일 아니라고 생각했는데…”라며 담담하게 말했다.‘퍼블리셔스 위클리 올해의 책 톱 10’에 한국문학이 선정된 건 이창래, 수잔 최 등 재미교포 작가의 영어소설을 제외하면 2016년 맨부커상 수상작인 한강의 『채식주의자』 밖에 없었다. 『푸른 수염…』은 씨랜드 화재 참사(‘별 모양 얼룩’), 시골 순경의 총기 난사(‘파리’), 인간 사냥(‘밤의 밀렵’), 성범죄(‘기쁘다 구주 오셨네’) 등 일상의 사회 문제를 장르적으로 비틀어낸 단편집이다. 국내에선 “미스터리적 요소와 컬트 영화적 감각을 주목할 만하다”(한기욱 문학평론가)는 호평을 받았지만, 1만5000부 판매에 그쳤다.하 작가는 지난해 『옆집 여자』(미국에선 제목 ‘곰팡이꽃(Flowers of Mold)’으로 출간)로 ‘펜 아메리카 문학상’ 번역서 부문 예비후보에 오르며 미국 출판계에 이름을 알린 상황. 북미 최대 독립출판 전문 사이트 ‘북 라이엇’은 지난해『옆집 여자』를 ‘역대 최고 여성 작가 번역 단편소설 20선’에 꼽은데 이어 『푸른 수염…』을 ‘2020 소규모 출판 기대작 30선’ 등 수차례 기사로 다뤘다.『푸른 수염…』이 프랑스 작가 샤를르 페로의 ‘푸른 수염’ 등 서구에도 알려진 고전동화를 낯설게 변주한 점도 흥미를 끌었다. ‘피리 부는 사나이’ ‘파우스트’를 현대 무대의 가족 괴담으로 재해석한 단편도 있다. 미국 공영 라디오 NPR은 이 작품 속 “주인공들의 탈진과 좌절은 하성란의 으스스한 필체와 맞물려 우리의 세계가 어떤 동화처럼 어두울 수 있음을 상기시킨다”고 평가했다.지난해 전미도서상을 수상한 한국계 작가 수잔 최는 “재닛 홍의 칼날처럼 반짝이는 번역”에도 공을 돌렸다. 하 작가도 “『푸른 수염…』이 시대 차가 잘 느껴지지 않는다는 말을 들었는데 아마도 재닛씨가 지금 한창 살아있는 단어로 제 소설을 새로 쓴 것 같은 느낌을 받는다”면서 “한국문학의 번역 지원이 더 충분해지기를 바란다”고 당부했다. 두 살 때 캐나다에 이민을 간 재닛 홍은 대학 시절 『옆집 여자』로 코리아타임스 한국 문학 번역상 대상을 받으며 번역의 길로 들어섰다. 지난달 미국만화산업대표상인 하비상 최우수 국제도서 부문에서 수상한 김금숙 작가의 그래픽노블 『풀-살아있는 역사, 일본군 위안부 피해 할머니의 증언』도 번역했다.재닛 홍은 e메일 인터뷰에서 한류 열풍의 영향을 들며 “타이밍이 정말 중요하다. 10년 전만 해도 지금만큼 한국문학에 관심 없었다”며 “세계적으로 한국문학이 점점 더 관심을 받고 있다는 확신이 들 때 오픈 레터에 『옆집 여자』를 소개해 출간했다”고 말했다. 그러면서 “또 이 작품이 호응을 얻으며 자연스럽게 하 작가의 다음 작품을 출판하게 됐다”고 돌이켰다.나원정 기자 na.wonjeong@joongang.co.kr