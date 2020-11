바이든, 트럼프 정책 싹 갈아엎는다···'오바마 케어'도 되살릴듯

가장 시급한 과제, 코로나19

‘역사상 가장 위대한 경제’ 외친 트럼프 반박

경제재건 위해 필요한 인종 평등·기후변화 대응

NYT “바이든, 행정명령 동원해 트럼프 정책 뒤집을 것”

조 바이든 미국 대통령 당선인이 내년 1월 20일 ‘바이든 행정부’ 출범을 위한 정권 인수 절차에 속도를 내고 있다.바이든 당선인은 인수위원회 웹사이트인 ‘빌드백베터닷컴(BuildBackBetter.com)’을 지난 4일(현지시간) 개설했다. 경제정책 ‘바이드노믹스’의 핵심 구호인 ‘더 나은 재건’에서 홈페이지 주소를 따왔다.바이든 당선인이 미국의 최우선 과제로 제시한 4가지는다. 이 4가지 분야에서 바이든 행정부는 트럼프 행정부와 반대의 정책, 이른바 ABT(Anything But Trump) 정책을 펼 것으로 예상된다.바이든 당선인은 지난 7일(현지시간) 승리 선언 연설에서 미국의 최우선 과제로 코로나19를 꼽았다. 트럼프 정부의 코로나19 대응 실패를 집중 공격해 대선에서 승리를 거머쥔 만큼 바이든 당선인은 코로나19 해결에 사활을 걸 것으로 보인다.인수위 웹사이트에 따르면 바이든 당선인은 7개의 핵심 계획을 세워 코로나를 물리치겠다고 밝혔다. ^과학에 귀를 기울이고 ^공중보건과 관련한 결정은 전문가와 상의하며, ^미국 내 신뢰와 투명성, 책임 등을 높이겠다는 것이다.이런 방안으로 바이든 당선인은 미국 질병관리센터(CDC)에 한국처럼 코로나19 관련 세부지침을 마련하라고 지시할 예정이다. 공동체 내 유행 정도에 따른 사회적 거리 두기와 같은 단계별·지역별 행동지침 등이다.트럼프 행정부는 그간 코로나19 대유행 상황에도 경제 재개를 내세우며 각종 봉쇄조치를 조기에 해제했다. 또 마스크의 효용성을 부정하는 듯한 트럼프 대통령의 언행은 코로나19의 심각성을 과소평가한다는 비판을 받았다. 바이든 당선인은 이와 정반대로 취임과 동시에 마스크 의무착용, 검사 확대, 치료제 및 백신 무료 제공 등 적극적 방역 정책을 내세웠다.9일(현지시각)엔 12명 규모의 코로나19 대응 태스크포스(TF)팀이 공식 출범한다. 공동 팀장은 비멕 머시 전 공중보건서비스단장과 데이비드 케슬러 전 식품의약국(FDA) 국장이 맡을 것으로 전해졌다.그뿐 아니라, 바이든 행정부는 코로나19 상황 종식 이후 ‘건강보험개혁법(오바마 케어)’을 회복시킬 것으로 관측된다. 바이든 당선인은 코로나19로 인한 질환 등으로 건강보험 가입이 거절당하는 부작용을 최대한 줄이겠다고 강조하면서 건강보험료를 낮추고 합리적이고 질 좋은 의료 서비스를 확장하겠다고 밝혔다.지난 2017년 트럼프 대통령은 취임 첫날 버락 오바마 정부의 최대 업적인 ‘오바마 케어’ 폐지를 위한 행정명령에 서명한 바 있다.트럼프 대통령은 재선 캠페인에서 “재선에 성공하면 다시 한번 더 역사상 가장 위대한 경제를 건설하겠다”고 말했다. 바이든 당선인은 트럼프 대통령의 말에 반박하며, 코로나19 이전부터 미국은 이미 경제 위기에 직면해 있었다고 강조했다. ‘경제 성장’이 아닌 ‘더 나은 경제의 재건’을 말하는 이유다.바이든 당선인의 경제정책인 ‘바이드노믹스’의 슬로건은 ‘미국인에 의한 미국 내 제조(Made in all of America, by all of America’s workers)’다. 일자리 확대와 제조업 부흥이라는 방향성은 트럼프 행정부와 같다. 자국 우선주의와 중국에 대한 압박과 견제 기조도 달라지지 않았다.다만 트럼프 대통령이 21%로 낮춘 법인세를 28%로 인상하고, 부유층을 겨냥한 소득세를 올려 중산층 강화를 위한 재정정책의 재원으로 사용할 것으로 보인다.이 외에도 바이든 당선인은 경제 재건을 위해 필요한 2가지가 있다고 봤다. 인종 평등과 기후 변화 대응이다.먼저 바이든 당선인은 유색인종의 주택 구매를 지원하는 투자를 늘리고 모든 정부 기관이 주요 보직에 인종 다양성과 책임성을 고려한 인사를 독려하겠다고 했다. 인종 차별로 인한 소득 격차가 오히려 경제 성장을 저해한다는 재닛 옐런 전 미국 연방준비제도(Fed) 의장 등 전문가들의 의견을 받아들인 것이다.바이든 당선인은 4개의 주요 과제 중 마지막 과제로 기후 변화 대응을 꼽았다. 새로운 에너지를 기반으로 한 경제 성장을 이뤄낼 것이라고 약속하면서다. 미 언론은 바이든 당선인은 취임 이후 트럼프 행정부가 탈퇴한 파리기후협약에 즉각 복귀하고 석유·석탄 사용을 강력히 제재할 전망이라고 전했다.한편도널드 트럼프 행정부의 유산을 청산하기 위해 대통령 직권을 활용할 가능성이 높다는 것이다.백희연 기자 baek.heeyoun@joongang.co.kr