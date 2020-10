[최병일의 이코노믹스] 노예부터 주파수까지…경매이론의 실용화 꽃 피워

「

폴 밀그럼 교수는 1984년 가을학기, 예일대 강의실에서 처음 만났다.고급 미시경제학을 강의하는 그의 수업에는 박사과정 학생들 보다 교수들이 더 많았다. 경제주체들간의 정보의 비대칭성이 미치는 경제적 영향을 연구하는 정보경제학(Information economics)의 태동기였다. 과학사 연구의 대가인 토마스 쿤의 표현을 빌리면, 이른바 ‘패러다임 전환기’였다. 밀그럼 교수는 그 최전선에 있었다.스탠퍼드대에서 박사학위를 받고 노스웨스턴대에서 조교수 생활을 하던 밀그럼을 예일대에서 정년보장 교수로 전격 스카우트할 만큼 그는 이미 경제학계의 스타였다. 정보경제학이 본격적으로 연구되기 시작한 1980년대 초반은 경제이론의 혁명기였다. 2016년 계약이론으로 노벨경제학상을 수상한 그의 학문적 동지 홈스트롬 역시 그와 같은 경로를 거쳐 예일에 도착했다. 홈스트롬 교수와는 1985년 봄 학기 강의에서 인연을 맺었다. 두 사람은 필자의 박사학위 논문 지도교수가 되었다.그들의 연구실은 정보경제학 혁명의 본산이었고, 강의실과 세미나실은 혁명의 전파기지였다. 어렴풋이 그 혁명의 파장을 감지하고 참여를 간청했던 나는 그들의 최초의 한국 학생이 되었다. 호기심을 주체 못 해 그들의 연구실을 제집 안방처럼 드나들던 나에게 거장들은 늘 관대했다. 줄이 쳐진 노란색 노트를 펼쳐 들고 나의 질문을 모형으로 만들어 가면서 그 의미를 같이 모색해 갔다. 그들은 늘 이론과 현실과의 연계를 강조했다. 모형은 생각을 표현하는 수단일 뿐, 그 자체가 목적이 될 순 없다.2010년 여름, 한국을 방문한 밀그럼 교수는 그의 책 『현실에서 작동하는 경매이론』(Putting Auction Theory to Work)에 그 시절을 회상하면서 필자에게 “who was there at the start”(정보경제학 연구 초기부터 나와 함께 했던 병일에게·사진)란 글을 남겼다. 그렇게 시작된 정보경제학 혁명이었다.