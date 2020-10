광운대 이지훈 교수, 국제학술지 ‘Nanomaterials’ 특별판 총괄 에디터 선정

광운대학교 이지훈 교수(전자공학과, 사진)가 MDPI 출판그룹의 국제저널 학술지인 Nanomaterials (IF: 4.324)의 특별판 ‘Special Issue on Nanotechnologies and Nanomaterials’의 총괄 에디터로 선정되었다.MDPI Nanomaterials는 SCI/E(JCR Q1 Category, IF 4.324) 인덱스 저널로 나노물질 분야와 관련된 리뷰, 정기 연구 논문 등을 다루고 있다. 이지훈 교수는 특별판인 ‘Special Issue on Nanotechnologies and Nanomaterials’(이하 Nanomaterials 특별판)에 제출된 논문을 검토하고 논문의 동료 평가(peer review) 과정을 총괄하며 최종적으로 논문의 채택 여부에 대한 결정을 내리게 된다.이번 Nanomaterials 특별판은 MDPI 출판그룹과 국제재료학과인 CCMR(Collaborative Conference on Materials Research) 학회가 협약을 맺고 출판할 예정이며, 이지훈 교수는 2020년 6월부터 2022년 9월까지 특별판 총괄 에디터직을 수행하게 된다. 또한, 이번 Nanomaterials의 특별판에는 광운대 전자공학과 박사과정 졸업생인 우한공과대학(Wuhan university of technology, Wuhan, China) 이명옥 정교수가 Assistant Editor로 참여하여 이지훈 교수를 도울 예정이다.총괄 에디터를 맡은 이지훈 교수는 “이번 Nanomaterials 특별판에 에디터로 참여하게 되어 영광으로 생각한다”라며 “제4차 산업혁명 시대 속에서 차세대 ICT 유망 분야인 나노물질 연구에 우리 광운대의 위상과 인지도를 한층 높일 수 있는 좋은 계기가 될 수 있을 것이라 기대한다”라고 말했다.이지훈 교수는 미국 아칸소 대학에서 박사 학위를 받았으며 100여편의 SCI JCR 상위 rank(Q1 or Q2) 논문을 출판하고 있다. 연구분야로는 에너지 효율성이 높으며 성능이 우수한 에너지 소재, 메타표면 기반의 다양한 나노소재, 광전자 디바이스 및 시스템 기술 연구에 전념하고 있다. 또한, 학술 관련 분야에서도 다양한 봉사 활동을 진행 중인데 대표적으로, Springer 출판사의 Nanoscale Research Letters (SCI IF: 3.581) 저널에 Assistant Editor (2010~2018)직을 역임했으며 Nanoscale Research Letters의 Editorial Board(2018~현재)직을 현재 수행 중이다. 또한, 동시에 다양한 국제저널의 Guest Editor직도 수행 중에 있으며, 국제 컨퍼런스의 다양한 커미티 및 오거나이즈 직도 수행중에 있다. Advanced Materials (IF 19.791), Nano Energy (IF 12.343)), Advanced Functional Materials (IF 12.124), Nanosclae (IF: 7.367)지외, 30편의 SCI 저널지의 리뷰어로도 지난 15년간 활동 중이다.온라인 중앙일보