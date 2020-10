에어큐브, 해외수출 확대 위해 전세계 고객사 대상 웨비나 개최

‘위기’는 위험과 기회라는 의미가 담겨있다. 위험과 기회가 공존하는 포스트 코로나 시대에 유엔 밀레니엄 프로젝트는 ‘원격문화’가 굉장히 부상할 것이며, 원격근무, 원격교육, 원격진료, 원격채용, 원격시험 등 다양한 분야가 원격으로 진행될 것이라고 예측했다.포스트 코로나 시대를 맞아 재택근무가 일시적인 트렌드에만 그치지 않을 것이라는 전망이 높아지고 있다. 이에 다수의 기업은 재택근무를 위한 디지털 업무 시스템 구축을 진행하고 있다. 특히 최근 재택근무가 급증하고 네트워크 보안 유지에 대한 중요성이 대두되면서 전문가들은 2단계 인증 또는 2차 인증을 통한 보안강화를 권고하고 있다.이러한 보안 트렌드는 국내뿐만 아니라 전 세계에 영향을 미치고 있다. 이에 인증보안 전문기업 에어큐브(대표 김유진)는 글로벌 마켓을 대상으로 웨비나를 개최하며 주목받는다.에어큐브는 웨비나를 통해 “Two Steps forward to security via AirCUVE 2FA”을 주제로 강력한 보안을 앞세운 추가인증 솔루션인 '브이프론트(V-FRONT)'를 소개했다. 웨비나 시리즈는 지난 9월 15일을 시작으로 10월 20일까지 6회에 걸쳐 실시된다. 매주에 걸쳐 진행되는 웨비나는 해외 주요기업, 은행, 교육기관, 공공기관과 의료기관 등이 참석하며, 산업별 맞춤 컨설팅을 제공해 호평받고 있다.MFA(Multi-Factor Authentication) 추가인증 솔루션 브이프론트는 세계 최다 인증토큰을 제공해 자체개발 애플리케이션을 통해 모바일 OTP, QR코드 인증, Push 등 다양한 인증수단을 사용할 수 있다. 그뿐만 아니라, 구글, 마이크로소프트, 페이스북, 네이버 등의 개발자가 사용하는 유비키(YubiKey)를 이용한 간편 터치인증도 지원한다. 이 외에도 사용자 계정과 USB에 저장된 지문이 일치해야 로그인 되는 지문인식도 제공하고 있으며, 최근 안면인증기술을 접목하여 강력한 생체인증도 가능하다.현재 에어큐브는 국내를 비롯해 미국, 일본, 중국, 필리핀, 베트남, 말레이시아, 인도네이사, 미얀마 등에 900여개의 레퍼런스를 구축하고 있다. 일본의 라인(LINE), 나이가이 닛토 로지스틱스(Naigai Nitto Logistics) 등과 필리핀의 필리핀항공(Philippines Airlines)과 통신사 이스턴 커뮤니케이션(Eastern Communications)와 굴지의 기업을 고객사로 확보하고 있다. 뿐만 아니라 필리핀의 CTBC은행, 시큐리티 뱅크(Security Bank), DBP은행 등 금융업계에서도 에어큐브 솔루션에 높은 만족도를 표하며 신뢰받고 있다.이에 에어큐브는 최근 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 “Intelligently, Friendly Protecting Your Network with Authentication”라는 문구와 함께 전면광고가 실리는 등 글로벌 보안인증 기업으로 견고히 다지기 위한 적극적인 행보에 나서고 있다.해외사업부 안길승 부사장은 “에어큐브는 높은 기술력으로 미국, 일본, 동남아시아, 중동, 아프리카 등 글로벌마켓에서 문의가 끊이지 않고 있다”며 “앞으로 더욱 글로벌 시장에서 네트워크 인증보안의 점유율을 더욱 넓혀 K-보안의 위상을 높이겠다”고 포부를 밝혔다.온라인 중앙일보