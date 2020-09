“기술이 세상을 바꿀 수 있다.”

①판교 대해부

②판교의 오늘을 만든 사람들

③판교의 미래를 만드는 사람들

④판교의 현장

⑤판교인의 목소리

국내 굴지의 IT기업 창업자가 사석에서 한 말입니다. 고되고 지난한 창업 과정을 어떻게 버텼냐는 질문에 그는 마음 속에 있던 화두를 꺼내 들었습니다. 모두가 안 된다고 말할 때 기술이라는 도구로 어떻게든 돌파구를 만들고 끝끝내 인간의 삶을 더 나은 방향으로 변화시키겠다는 의지. 그런 신념 덕분에 그는 힘든 일도 이겨낼 수 있었다고 합니다.중앙일보가 지난해 1월 연재를 시작한 〈한국의 실리콘밸리, 판교〉(이하 판교시리즈)는 기술이 세상을 바꿀 수 있다는 신념을 가진 사람들의 이야기를 다뤘습니다. 한국 IT의 상징인 경기도 성남시 판교테크노밸리 안팎에서 일하는 이들의 다양한 목소리와 현장, 현재의 모습과 미래에 대한 꿈을 담기 위해 노력했습니다. 총 111회에 걸친 연재 속엔 수조 원대 기업을 일군 IT 거인부터 이제 막 뜨거워지는 스타트업의 생동감 넘치는 현장까지 동시대 한국 IT의 모든 것을 담았다고 감히 자부합니다.아쉽지만 판교 시리즈는 이번 회를 마지막으로 연재를 마무리합니다. 연재는 끝나지만 한국 IT산업의 현재와 미래를 기록하는 작업은 재정비 기간을 거친 후 중앙일보 팩플팀의 구독형 서비스 ‘팩플레터’로 이어질 예정입니다. 독자 여러분의 많은 관심과 구독 부탁드립니다 . (구독신청하는 곳 https://url.kr/qmvPIX 마지막으로 지난 111회에 걸친 연재물 중 독자 반응이 뜨거웠던 5개 영역의 ‘IT·스타트업 기사’를 뽑았습니다. 도전하는 사람들의 고민과 성장 스토리가 생생하게 담긴 기사들입니다. (판교의 문화는 국내 여타 기업과는 많이 다릅니다. 연봉 수십억 원을 받는 창업가도 후드티를 입고 직원들과 같은 엘리베이터를 탑니다. 엑시트(투자금 회수)에 성공한 이들은 제2의 삶을 꿈꾸기도 합니다. 월요일 오전은 쉬고 주 15시간만 일할 수 있는 근무조건의 회사도 있습니다. 수평적인 기업문화는 판교 IT기업을 대학생이 다니고 싶은 기업 상위권에 올려놓은 원동력입니다. 하지만 모두가 그런 것은 아니죠. 미국 실리콘밸리 뺨치는 점심값과 나날이 치솟는 부동산 가격에 교통지옥을 감내해야 하는 청년층의 모습도 분명 오늘날 판교의 단면입니다. 자유로워 보이는 스타트업에도 부조리한 조직문화에 고통받는 이들이 있죠. 판교의 현장 곳곳을 세밀하게 관찰한 기사들입니다.1990년대를 거치며 많은 인재들이 IT산업에 뛰어들었습니다. IMF 외환위기, 닷컴버블 등 숱한 파고를 넘나들며 이들은 경쟁력 있는 한국 IT산업의 근간을 만들어냈습니다. 특히 판교밸리 최고경영자(CEO) 중엔 IT 인재의 산실이었던 NHN과 네오위즈 출신들이 많습니다. 3N(넥슨·엔씨소프트·넷마블)도 'K-게임'의 오늘을 만든 회사들입니다. 이들의 목소리도 들어보시죠.숱한 새로운 창업가의 등장은 판교가 ‘한국 미래의 심장’이라 불리는 이유입니다. 특히 스마트폰이 나온 이후 모바일 시대가 본격화되면서 2세대 IT 창업가들이 속속 등장했습니다. PC 시대와 다른 모바일의 문법은 새로운 기회가 열렸다는 의미이기도 했죠. 지난 10여년간 무수히 많은 창업가들이 등장했고 지금 현재도 새로운 도전을 이어가고 있습니다.판교에는 독특한 현장이 많습니다. 남다른 기술력으로 새로운 시도를 하는 기업들이 차고 넘칩니다. 채용에서부터 기존 대기업과는 다른 길을 걷습니다. 문화가 다른 만큼 인재도 다르게 뽑습니다. 판교 기업의 독특한 현장을 담았습니다.판교테크노밸리에는 1259개 기업(2020년 기준)에 약 7만명이 근무하고 있습니다. 30대(45.09%)가 가장 많고 40대(27.43%), 20대(18.95%) 순입니다. 50대가 많은 오피스 밀집 지역과는 많이 다릅니다. 젊은 창업가들이 모여있다 보니 이들이 내는 목소리도 독특합니다. 한 번쯤 귀담아들어 볼 만한 얘기들입니다.박민제·김정민 기자 letmein@joongang.co.kr 기술이 바꿀 세상이 나랑 무슨 상관인지 궁금하다면, 팩플레터 구독하기 → https://url.kr/qmvPIX