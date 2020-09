인천대 일반대학원 체육학부 운동신경역학재활연구실 석사과정(3차) 이준호 학생(제1저자)과 강년주 교수(교신저자)가 공동으로 수행한 연구(Effects of Online-Bandwidth Visual Feedback on Unilateral Force Control Capabilities)가 국제전문학술지(SCIE)인 PLoS ONE (Impact factor = 2.740, 5 year Impact factor = 3.226)에 게재되었다.이번 연구에서는 실시간 대역폭 시각정보(online-bandwidth visual feedback)의 제공이 건강한 성인 여성의 미세 힘 조절 능력에 미치는 영향을 분석하였다. 대역폭 시각정보란 운동수행의 결과가 특정한 범위를 벗어날 경우에만 실시간으로 제공되는 시각적 피드백이다. 본 연구 결과, 운동조절 능력 향상을 위해 통상적으로 제공되는 특정 목표 수준과 개인의 수행결과에 대한 시각적 피드백에 더하여, 더 민감한 형태의 실시간 대역폭 시각정보를 추가적으로 제공할 경우 수행자의 미세 힘 조절 능력을 더욱 향상시키는 것으로 나타났다. 특히 비주손(왼손)으로 더 높은 힘을 발현해야 하는 어려운 과제에서, 실시간 대역폭 시각정보의 긍정적인 효과가 더욱 큰 것으로 나타났다.따라서 다양한 상지 운동 상황 시 목표와 운동 수행에 대한 시각정보에 더하여 대역폭 시각정보를 추가적으로 제공하는 것이 건강한 성인의 운동 수행능력을 향상시키는데 도움을 줄 것으로 예상된다.온라인 중앙일보