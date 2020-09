[2020 국가서비스대상] ‘2020 국가서비스대상’ 선정기업…통신, 유통분야 수상기업은?

다시보기, 동시시청, 경기장 줌인이 가능한 대표 야구앱

좋아하는 아이돌을 눈 앞에서,,, 언택트 시대 대표 영상 플랫폼

셀프 개통, 유심 공급 확대로 알뜰폰 시장 이끌어

‘커머스&커뮤니티’를 추구하는 라이프스타일 전문몰

제품 트렌드, 구매 편의성 반영한 고객지향 식품 플랫폼

LG유플러스(대표 하현회)의 U+프로야구가 ‘2020 국가서비스대상’ 스포츠 콘텐츠 부문 대상에 2년 연속 선정됐다.U+프로야구는 언제 어디서나 모바일로 국내 및 해외 야구 실시간 중계를 편리하게 볼 수 있는 ‘국내 최고의 야구 전문앱’이다. 야구 전문앱답게 야구 팬들의 니즈에 최적화된 다양한 기능이 갖춰져 눈길을 끈다. ▲‘주요 장면 다시보기’, ▲‘5경기 동시시청’ 등 메뉴 구성과 사용 편의성이 높고, 중계를 보면서 경기 정보의 동시 확인이 가능하다. 또 언택트 시대에 야구장을 가지 않고도 실감나는 경기를 즐길 수 있도록 ▲‘포지션별 영상’, ▲‘경기장 줌인’, ▲‘홈 밀착영상’ 등을 제공하고 있다.특히 ‘주요 장면 다시보기’ 기능은 경기를 보다가 중요한 상황을 놓치거나 다시 보고 싶을 때 요긴하게 사용할 수 있다. 현재 보고 있는 실시간 중계를 끊지 않고 방금 일어난 상황을 선택하면, 원하는 장면으로 돌아가 놓친 경기 장면을 몇 번이고 돌려볼 수 있다. 아울러 ‘포지션별 영상’은 홈, 내-외야 등 내가 원하는 시점을 관중석에서 보다 선명하게 볼 수 있으며, ‘경기장 줌인’ 서비스는 경기장 전체를 한 눈에 볼 수 있어 중계에서 보기 힘든 불펜까지 원하는 대로 시청할 수 있다.LG유플러스의 U+아이돌Live가 ‘2020 국가서비스대상’ 음악영상 콘텐츠 부문 대상에 선정됐다.아이돌 전용앱 U+아이돌Live는 아이돌의 라이브 또는 VOD영상을 멤버별 직캠으로 즐길 수 있는 앱이다. ▲내가 좋아하는 멤버만 골라 보는 ‘멤버별 영상’ ▲무대 정면, 옆, 후면에서 촬영한 영상을 골라보는 ‘카메라별 영상’ 등 4대 핵심 기능을 기반으로 K-POP 인기 음악방송/콘서트 멀티뷰 생중계와 아이돌의 일상적인 모습을 즐길 수 있는 오리지널 예능 콘텐츠 120여편을 제공하고 있다. 이와 함께 팬들이 선호하는 아이돌에 대해 팬심을 쉽게 표현할 수 있도록 투표, 하트, 댓글 등 다양한 기능도 구현되어 있다.뿐만 아니라, 아이돌 공연 영상을 보다 실감나게 즐길 수 있도록 VR 영상을 제공하며, 생방송 중에도 3D 서라운드 입체음향을 입혀 언택트 시대 집에서도 마치 콘서트 현장에 있는 것처럼 생생한 현장감을 전달하고 있다.특히 U+아이돌Live는 코로나19 확산으로 대면 공연이 불가한 사회적 상황에 맞춰, 올해 5월 ‘Trip To K-POP’, 6월 ‘펩시 온라인 쇼케이스’, 8월에는 자체공연인 ‘아.아.콘(아이돌Live&아이로그U 콘서트)’을 언택트로 개최해 실감나는 공연 중계를 선보였다. 비록 공연장에 함께할 수는 없지만 팬들과 아티스트가 채팅을 통해 소통하고, 팬들이 누른 하트 개수에 따라 무대에 효과로 반영되는 등 양방향 기능을 강화했다.KT엠모바일(대표 박종진) 이 ‘2020 국가서비스대상’ 알뜰폰 부문 대상에 선정됐다.KT엠모바일은 2015년 시장 후발 주자로 출범해 고객 중심의 서비스 혁신을 선보이며 2020년 7월 기준 가입자 75만 명을 확보, 대한민국 1등 알뜰폰 사업자로서 업계를 선도하고 있다. KT엠모바일은 2018년 6월 국내 최초로 대리점 방문 및 유선 상담 없이 소비자가 온라인몰을 통해 직접 개통할 수 있는 ‘셀프 개통’ 서비스를 출시해 고객만족도를 극대화했다는 평가를 받고 있다. 5분 내 개통이 가능한 이 서비스는 론칭 2년 만에 12만명이 넘는 고객이 이용하며 알뜰폰 업계의 대표 서비스로 자리매김 중이다.지난해부터 KT엠모바일은 고객 편의성 증대를 목표로 유통 기업들과 제휴를 맺고 자체 유심 공급망을 늘려가며 소비자 접점을 확대하고 있다. 현재 ▲홈플러스 ▲세븐일레븐 ▲미니스톱 ▲다이소 ▲씨스페이스 등 총 5개 기업에 상품을 공급, 업계 최다 오프라인 유통망을 확보했다. 특히 오프라인 매장 뿐 아니라 11번가, G마켓, 쿠팡 등 총 6개 온라인 커머스몰에서도 자체 유심을 선보이며, 생활밀착형 알뜰폰 기업으로서 그 입지를 공고히 다지고 있다.최근에는 국내 알뜰폰 시장 저변 확대를 위해 다양한 시도를 진행 중이다. 디지털 영상 콘텐츠에 친숙한 젊은 세대 공략을 위해 1년간 최대 월 100GB 데이터를 추가 제공하는 ‘데이득 프로모션’과 OTT(Over The Top) 이용권을 평생 제공하는 월 3만원 대 데이터 무제한 요금제 ‘데이터 맘껏 ON 비디오 시즌’을 선보였다.까사미아(대표 임병선)의 굳닷컴(Guud.com)이 ‘2020 국가서비스대상’ 홈퍼니싱 유통 플랫폼 부문 대상에 선정됐다.굳닷컴은 밀레니얼 세대를 타깃으로 하는 라이프스타일 전문몰로, 론칭 이후 업계 최초로 ‘커머스&커뮤니티’ 개념을 도입했다. 단순히 제품만 판매하는 쇼핑몰을 넘어 라이프스타일과 관련된 정보나 엔터테인먼트 콘텐츠를 다양하게 제공하며, 꾸준히 방문하고 싶은 ‘놀이터’ 같은 플랫폼으로 자리 잡겠다는 전략이다.굳닷컴은 가구, 소품, 리빙 아이템 등 라이프스타일 전반에 관련된 모든 제품을 총망라하는 대규모 유통 채널로, 기존 까사미아 브랜드몰 포맷에서 벗어나 까사미아가 하나의 입점 브랜드인 종합 온라인몰 형태로 운영된다. 가구 외에도 다양한 카테고리의 상품과 서비스를 비롯해 색다른 즐길 거리를 선보이는 등 업계 첫 시도를 통해 ‘온라인 홈퍼니싱 마켓 3.0 시대’를 연다는 방침이다.굳닷컴은 가구는 물론 인테리어 소품, 가전 등 라이프스타일 전반을 아울러 젊은 세대들이 열광하는 다양한 브랜드의 상품들을 입점 판매하는 것은 물론, 향후 디자인 트렌드를 이끌어갈 영디자이너들의 브랜드와 상품, 스토리 등 기존에 볼 수 없었던 새롭고 재밌는 요소들을 다양하게 경험할 수 있도록 운영하고 있다. 특히 기회가 부족한 신진 디자이너와의 상생을 위해 콜라보레이션 상품 개발, 클라우드 펀딩을 통한 신상품 론칭 등의 협업 프로젝트도 계획 중이다.마니커(대표 최상웅)의 진심닭컴이 ‘2020 국가서비스대상’ 육가공품 전문몰 부문 대상에 선정됐다.진심닭컴은 ‘닭고기에 진심을 담아 고객과 만나고 싶다’는 염원을 담아 마니커가 만든 닭고기 전문 쇼핑몰이다. 2005년 오픈한 업계 최초의 온라인 쇼핑몰 마니커몰의 역사와 신뢰를 그대로 이어받아, 새로운 제품 트렌드와 구매 편의성을 강화했다.마니커는 신선한 닭고기를 사용하면서도 회사 직영으로 거래 마진을 없애 가격 경쟁력을 갖췄다. 친환경 닭고기를 활용한 제품 개발과 도매회원제 도입으로 중소상인에 대한 영업지원, 최근에는 수도권 지역 도매회원에 대한 직배송 시스템 도입 등 혁신적인 운영으로 닭고기 전문 쇼핑몰의 새로운 모델이 되고 있다. 신선한 닭고기부터 간편식까지 마니커의 다양한 식품 및 서비스를 기반으로 어려운 경제 상황에서 질 높은 소비문화를 촉진해 생산성 향상과 고객만족 경영을 동시에 실현하고 있다.이 뿐 아니라 특정 제품 편중 판매로 인한 고객 유입의 한계를 극복하기 위해 계열사의 고품질 농축산물, 육가공품과 검증된 협력농장의 우수한 축산물 판매로 고객 선택의 폭을 넓히고 있다. 이처럼 선택의 폭은 넓어졌지만 최고의 농축산 식품만을 선정, 판매한다는 경영전략으로 진심닭컴의 정체성만은 그대로 유지하고 있다.